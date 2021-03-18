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مرأة

نشرة الصحة والمرأة .. أعراض سلالة كورونا الجديدة .. وعلاجات طبيعية لنزلات البرد

الخميس 18/مارس/2021 - 08:54 م
نزلات البرد
نزلات البرد
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حياة عبد العزيز
نشر موقع صدى البلد أخبار هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، تعرف على أهمها خلال التقرير التالي.


نشرت الفنانة انغام صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة جريئة. 


فيروس كورونا من الفيروسات التي تطورت مع الوقت منذ ظهورها في ووهان بالصين عام 2019، وكلما طال انتشاره كلما تتغيره طفراته وتزيد سرعه انتشاره.

يمكنك التخفيف من أعراض البرد المزعجة بحيل وعلاجات سريعة من مطبخك إليك أبرزها وفقا لموقع بولد سكاى الهندى.


أكد الدكتور توشار تايال، رئيس قسم الطب الباطني، بمستشفى CK Birla، على ضرورة الحصول على لقاح فيروس كورونا لجميع الفئات العمرية المؤهلة.


توصلت دراسة جديدة إلى أن غالبية الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بـ فيروس كورونا COVID-19 محميون من إعادة الإصابة بالفيروس لمدة ستة أشهر على الأقل.

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