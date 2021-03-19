ميزة عظيمة بتطبيق "واتساب" يجهلها أغلب مستخدمي أندرويد.. جربها

أتاح تطبيق التراسل الفوري الأشهر واتساب WhatsApp، ميزة جديدة تسمى mute video، والتي تتيح لمستخدمي هواتف أندرويد كتم صوت مقاطع الفيديو قبل إرسالها إلى جهات الاتصال الخاصة بهم.





وبحسب ما ذكره موقع "indiatoday"، تعمل الميزة التي أعلنت عنها شركة "فيسبوك" المالكة لخدمة التراسل في شهر نوفمبر الماضي، والتي لا يعلمها الكثير من المستخدمبن، بشكل خاص على كتم الصوت الموجود في مقاطع الفيديو التي تم إلتقاطها عبر "واتساب" أو عن طريق كاميرا الهاتف وتحمل بعض الأصوات الجانبية المزعجة، ولكن يرغب المستخدم في مشاركتها على ميزة الحالة أو مع الدردشات الأخرى.





وتتوفر ميزة كتم صوت الفيديو بالفعل في خدمات أخرى غير واتساب WhatsApp، من بينها موقع إنستجرام Instagram وفيسبوك Facebook، ولاستخدام ميزة كتم صوت الفيديو المفيدة من "واتساب"، اتبع الخطوات التالية:





الخطوة الأولى: تأكد من تثبيت أحدث إصدارات تطبيق واتساب من متجر جوجل بلاي.





الخطوة الثانية: افتح تطبيق واتساب، ثم اضغط على اسم جهة الاتصال التي تريد إرسال الفيديو إليها.





الخطوة الثالثة: اضغط على أيقونة المرفقات على شكل مشبك الورق، أو يمكنك البدء في تسجيل مقطع فيديو جديد عبر واتساب أو تطبيق الكاميرا بهاتفك، أو يمكنك تحديد أحدى مقاطع الفيديو المسجلة مسبقا والمحفوظة بمعرض الهاتف.





الخطوة الرابعة: سيظهر الفيديو الذي تريد مشاركته على شاشتك، ويمكنك تغييره أو إجراء تعديلات عليه من هذه النفذة.





الخطوة الخامسة: سترى أيقونة مكبر صوت صغيرة أسفل إطارات الفيديو مباشرة، كل ما عليك فعله هو النقر عليها لكتم صوت الفيديو، وبمجرد الانتهاء انقر على زر الإرسال لمشاركة المقطع بعد التعديل.