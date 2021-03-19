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رياضة

أول رد فعل من مروان محسن بعد استبعاده من القائمة النهائية للمنتخب المصري في مباراتي كينيا وجزر القمر

الجمعة 19/مارس/2021 - 07:31 ص
مروان محسن
مروان محسن
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مصطفى كرم

شارك مروان محسن لاعب النادي الأهلي جمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بصورة جديدة له بعد استبعاده من القائمة النهائية للمنتخب المصري لمباراتي كينيا وجزر القمر.

وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين "الساحر " و "روقان يا هداف "  و " على وضعك يا حريف " و "لاعيب كبير ".

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري المدير الفني، قائمة المنتخب استعدادا للمعسكر الاعدادي لمباراتي كينيا وجزر القمر بختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، يوم الأحد المقبل ٢١ مارس.

وضمت القائمة كلا من:

محمد الشناوي -محمود عبدالرحيم جنش -محمد بسام -عامر عامر

محمد هاني -عمر جابر-  ايمن أشرف - أحمد ابوالفتوح -أحمد حجازي- محمود حمدي الونش -علي جبر-  أحمد ايمن منصور - ياسر ابراهيم -محمد النني-  عمرو السولية -طارق حامد-حمدي فتحي- محمد  صلاح - محمود حسن تريزيجية -محمد فاروق- أحمد سيد زيزو -اسلام عيسي- مصطفي فتحي -محمد مجدي افشه -مصطفي محمد -حسام حسن -احمد ياسر ريان -محمد شريف واستبعد البدري رمضان صبحي بسبب الإصابة

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