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توك شو

الهام شاهين: تطاولت على جلال الشرقاوي وضربني بالقلم.. فيديو

الخميس 18/مارس/2021 - 11:42 م
الهام شاهين
الهام شاهين
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هاني حسين
كشفت الفنانة إلهام شاهين، تفاصيل قيام المخرج جلال الشرقاوي بضربها بـ القلم.

وقالت الهام شاهين في حوارها مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج " السيرة  "المذاع على قناة " دي إم سي"، :"  جلال الشرقاوي ضربني بالقلم عشان انا تطاولت عليه ".

 وتابعت الهام شاهين :" جلال  الشرقاوي كان عميد لمعهد الفنون المسرحية وكان يؤمن بي وخدني بطلة فرقته المسرحية وأنا كنت تلميذته ".

 واكملت الهام شاهين:"  لا احب ان يتحكم احد فيا ويتدخل في شؤوني الشخصية وطريقة لبسي ومن يقوم بزيارتي".

ولفتت الهام شاهين:" أشرف زكي كان جاي يزورني في كواليس المسرحية اللي كنت بأقدمها مع المخرج جلال الشرقاوي،  ورفض جلال الشرقاوي قيام أحد بزيارتي في كواليس المسرحية وتطاولت عليه آنذاك فقام بضربي بالقلم".

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