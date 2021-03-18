الهام شاهين: تطاولت على جلال الشرقاوي وضربني بالقلم.. فيديو

كشفت الفنانة إلهام شاهين، تفاصيل قيام المخرج جلال الشرقاوي بضربها بـ القلم.





وقالت الهام شاهين في حوارها مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج " السيرة "المذاع على قناة " دي إم سي"، :" جلال الشرقاوي ضربني بالقلم عشان انا تطاولت عليه ".





وتابعت الهام شاهين :" جلال الشرقاوي كان عميد لمعهد الفنون المسرحية وكان يؤمن بي وخدني بطلة فرقته المسرحية وأنا كنت تلميذته ".





واكملت الهام شاهين:" لا احب ان يتحكم احد فيا ويتدخل في شؤوني الشخصية وطريقة لبسي ومن يقوم بزيارتي".





ولفتت الهام شاهين:" أشرف زكي كان جاي يزورني في كواليس المسرحية اللي كنت بأقدمها مع المخرج جلال الشرقاوي، ورفض جلال الشرقاوي قيام أحد بزيارتي في كواليس المسرحية وتطاولت عليه آنذاك فقام بضربي بالقلم".



