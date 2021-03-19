ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إيطاليا تطرد مهاجرا عربيا لاتهامه بالإرهاب

الجمعة 19/مارس/2021 - 01:15 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن طرد مواطن تونسي وإعادته إلى بلاده بعد أن وجهت له اتهامات بـ"ممارسة الإرهاب".

ونقلت وكالة "آكي" عن المصادر الأمنية أنه "في أكتوبر الماضي، في نهاية احتفال ديني بمسجد في تورينو، اقترب المعني بأمر الطرد (28 عاما) من الإمام، مشيدا بالعمل الإرهابي الذي راح ضحيته المدرس الفرنسي صموئيل باتي"، بل إنه "عاتب الخطيب أيضا على تنديده بالهجوم".

وذكرت المصادر الأمنية أن "الرجل المتهم بالتغني والتحريض على ارتكاب الجريمة بغرض الإرهاب، وخلال الفترة التي أمضاها في مركز استقبال استثنائي باعتباره مصابا بكورونا، هدد بقطع أعناق العديد من العاملين الصحيين، ورفض أي قاعدة للتعايش في داخل الهيكل الصحي".

وأضافت المصادر أنه "بمجرد إخراجه من الحجر وإحضاره إلى مركز تورينو للطرد والإعادة إلى الوطن (CPR)، أعرب المهاجر مرارا عن رغبته بتنفيذ هجمات في إيطاليا باسم الجهاد، كما حرض بعض الأجانب على القيام بأعمال إرهابية ووعد بتزويدهم بوثائق إقامة مزورة".

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقدرات قوية وشعار جديد بيجو تكشف عن أحدث إصداراتها.. 308 الجديدة كليا.. صور

صفة مشتركة بين الأميرة ديانا ودوقة كامبريدج كيت ميدلتون

أخطر من المرحاض .. دراسة تحذر من ضرر هذه الأدوات في المنزل على الصحة