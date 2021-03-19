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توك شو

الكورونا حاجة عادية.. سامو زين يكشف أسباب غيابه عن الساحة الفنية لمدة طويلة

الجمعة 19/مارس/2021 - 02:41 ص
ساموزين يكشف أسباب
ساموزين يكشف أسباب غيابه عن الساحة الفنية لمدة طويلة
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ندى رأفت

كشف الفنان ساموزين، عن سبب غيابه عن الساحة الفنية لمدة طويلة ، وعن الجمهور ، قائلًا : " بجمع جرعة حب للناس ، وبجمعلهم حاجات حلوة يسمعوها " .

وأضاف " ساموزين " خلال لقائه مع برنامج " لايت شو " المُذاع على فضائية " الحياة " ، قائلًا : " لقيت حب الناس في غيابي ، وديه أحلى حاجة حصلت معايا " .

وتابع الفنان ، أن غيابه عن الساحة الفنية ، كان لعدة أسباب ، منها : التنويع في الموسيقى ، وتجديد الشكل الموسيقي له ، مضيفًا أن ظهور جائحة كورونا كانت من أحد أسباب غيابه عن الساحة الفنية أيضًا ، حيث اضطر أن يبقى في ألمانيا لمدة 9 أشهر زيادة ، معقبًا : " الكورونا تعتبر حاجة عادية لو جاتلي " .

وأشار إلى أن المدة التي قضاها في ألمانيا بصفة عامة كانت حوالي سنة و9 أشهر ، مشيرًا إلى أنه مر بالعديد من الأحدث هناك .

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