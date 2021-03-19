أبوجبل يهنئ ساسي بعيد ميلاده: كل سنة وأنت أخي

هنأ محمد ابوجبل حارس مرمي نادي الزمالك صديقه بالفريق فرجاني ساسي بعيد ميلاده.



ونشر أبوحبل عبر استوري بحسابه بإنستجرام صورة له مع ساسي وعلق عليها قائلا: "كل سنة وانت طيب يا أخي".





واحتفل، النجم التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الزمالك، بعيد ميلاده الـ 29.

وولد فرجاني ساسي في 18 مارس عام 1992، بمدينة أريانه التونسية وبدأ مسيرته الاحترافية باللعب في نادي الصفاقسي التونسي في عام 2011، قبل أن يحترف في ميتز الفرنسي في عام 2015، ثم عاد بعدها بموسم وحيد إلى تونس عبر بوابة الترجي، الذي لعب له موسمين.

ساسي اصبح مايسترو نادي الزمالك وعشقته الجماهير سريعا، بسبب طريقة لعبه، وتمريراته الساحرة، وقيادة الفريق في التحول من الدفاع إلى الهجوم بشكل مميز، وتكوين ثنائية رائعة مع طارق حامد في منتصف الملعب



