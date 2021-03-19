آخر فيلم لـ رجاء الجداوي .. معلومات عن " أعز الولد" بعد طرحه أمس





بعد تأجيله أكثر من عامين ، وتعذر طرحة على فى دور العرض السينمائى ، طرح ليلة أمس عبر منصة شاهد الإلكترونية فيلم أعز الولد الذي يعد آخر أعمال الفنانة رجاء الجداوى على الشاشة ، وفى السطور التالية نكشف كواليس العمل :





1- العمل بدأ تصويره قبل أكثر من عامين ، وبعد الإنتهاء من تصويره تعذر طرحه فى دور العرض السينمائى ، لتحل منصة شاهد على حق عرضه ، وتم الأفراج عنه قبل الاحتفال بعيد الام بساعات.





2- يناقش العمل إحدى الموضوعات التى تتغافل الاعمال الفنية عن مناقشتها باستفاضة وهو علاقة الاجداد والاحفاد بشكل كوميدى حول إحدى العصابات التى تقوم بخطف مجموعة من الأطفال أثناء ذهابهم الى المدرسة ، حيث يقوموا بالتفاوض مع والديهم لارجاعهم مقابل 5 مليون جنيه ، لتقوم جدادت هؤلاء الأطفال بالتدخل لارجاعهم ، وخلال تلك المغامرة تكشف الجدادت العديد من المعلومات عن احفادهن .





3- العمل من بطولة كل من ميرفت أمين ودلال عبد العزيز وشيرين وأنعام سالوسة وسامى مغاورى ومحمود الليثى وعلى قنديل ، بالإضافة إلى الفنانة الراحلة رجاء الجداوى ، ويعد اخر تجمع فنى مع صديقاتها دلال عبد العزيز وميرفت أمين .





4- أهم ما يميز الفيلم هو ظهور عدد كبير من ضيوف الشرف من الفنانين مثل منى زكى – حيث ظهرت فى مشهد واحد – بالإضافة الى اروى جودة وعمرو يوسف وريهام عبد الغفور ومحمد شاهين وعمرو سلامة ورجاء الجداوى وإنجى المقدم و أمينه خليل وتامر حبيب .





5- العمل من إخراج سارة نوح ومن تأليف شريف نجيب .





6- ظهرن بطلات العمل بشكل مختلف وجديد ، حيث كانت هناك بعض المشاهد التى تعتمد على الحركة .





أستعان صناع العمل باغنية للفنان أحمد عدوية تحمل أسم " ستو " تم تقديمها منذ سنوات عديدة ، ليتم حيث أعادوا توزيعها من جديد ، وطرحها ضمن أحداث الفيلم بصوت عدوية وأمير عيد .