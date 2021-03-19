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محافظات

في ذكرى تحرير طابا.. محافظ جنوب سيناء و4 وزراء يضعون إكليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول

الجمعة 19/مارس/2021 - 01:39 م
صدى البلد
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ايمن محمد
وضع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يرافقه وزراء الأوقاف ، والري ، والمالية، والشباب والرياضة، إكليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بطور سيناء، اليوم الجمعة،بحضور لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وذلك خلال احتفال المحافظة بعيدها القومي واحياء الذكرى الـ 32 لعودة طابا إلى الأراضي المصرية.

وبدأ الاحتفال بعزف السلام الوطني من فرقة الموسيقي العسكرية وحرس الشرف، وموسيقي الشهيد، ثم وضح إكليل الزهور على النصب التذكاري، وبدأت الفرق الاستعراضية بتقديم عروض فلكلورية تعبر عن التراث السيناوي.

وقدم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، التهنئة للشعب المصري بصفة عامة ومواطنو سيناء بصفه، وقال إن القضية الدبلوماسية التي خاضتها مصر لعودة طابا مرة أخرى للأراضي المصرية، تعد ملحمة من الملاحم الكبرى الخالدة التي رسمها المصريين على مر العصور.

وأكد أنه حريص على الاحتفال بهذه الذكرى وتنظيم ندوة تثقيفية يحضرها الطلاب من مختلف المراحل الدراسية، لنوضح لهم قيمة أرض مصر، والتضحية بكل غالي وثمين من أجل حبة رمال فيها، ويعرفوا أن المعركة الدبلوماسية التي خاضتها مصر لا تقل أهمية عن أي معركة حربية.
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في ذكرى تحرير طابا.. محافظ جنوب سيناء و4 وزراء يضعون إكليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول
في ذكرى تحرير طابا.. محافظ جنوب سيناء و4 وزراء يضعون إكليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول
في ذكرى تحرير طابا.. محافظ جنوب سيناء و4 وزراء يضعون إكليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول
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