القاهرة.. الأمل يبدأ| مبادرة لدعم صناعة النشر بالتعاون بين معهد جوتة مع اتحاد الناشرين

أطلق معهد جوتة بالتعاون مع معرض فرانكفورت للكتاب وكل من اتحاد الناشرين المصريين ومبادرة أصوات عربية، برنامج لدعم الناشرين تحت عنوان :" القاهرة .. الأمل يبدأ".

يشمل البرنامج سلسلة من اللقاءات تعكس خبرات وتصورات الناشرين في العالم لكيفية التغلب على صعوبات نشر وتوزيع الكتب في ظل جائحة كورونا "كوفيد 19 " ،مع التركيز على التجارب المصرية .

تعقد اللقاءات عبر الإنترنت خلال الفترة بين شهري مارس ويوليو القادمين ويشارك فيها متحدثين وخبراء في صناعة النشر من مصر وألمانيا وسويسرا.

ويقول ورجن بوس المدير التنفيذي لـمعرض فرانكفورت للكتاب :" يأتي برنامج ،القاهرة ..الأمل يبدأ "في إطار مبادرة القصص الألمانية التي يرعاها المعرض من أجل تعزيز الحوار المهني بين صناع الكتب في البلدين للكشف عن أفضل الممارسات في مجالات استراتيجية النشر والتسويق عبر الإنترنت وبيع الحقوق في بيئة تسمح بالتفاعل النشط مع الجمهور.، معتبرا "أن الهدف هو تقديم إشارات الأمل لصناعة النشر في هذه الأوقات الصعبة"

وتنطلق أولى اللقاءات في الثالثة من بعد ظهر الثلاثاء المقبل (23 مارس) وهي بعنوان : "أساسيات النشر "، بمشاركة نورا رشاد من الدار المصرية اللبنانية ، والناشر السويسري لوسيان ليتيس من دار (يونيون ) ناشر الترجمات الألمانية لأعمال نجيب محفوظ والعديد من الأعمال العربية ،ويدير النقاش شريف بكر من دار العربي للنشر والتوزيع.

تخاطب الندوة شباب الناشرين في مجال النشر وتطرح أفكارا عن استراتيجيات النشر والجمهور المستهدف و كيفية بناء علامة تجارية في مجال النشر والكشف عن مؤلفين جدد .

يستهدف برنامج " القاهرة.. الأمل يبدأ " الناشرين المحترفين ويمكن لهم التسجيل للمشاركة والتفاعل مع المناقشات من خلال منصة (زووم ) أتاحها معهد جوتة عبر موقعه الألكتروني .

ويجيب المشاركون في سلسلة اللقاءات عن التساؤلات التي تشغل ناشري وموزعي الكتب حول العالم ومن بين تلك الأسئلة : ما الذي يجب مراعاته بصفتك ناشرا؟ وكيف تطور برنامجا للنشر؟ كيف يحدد الناشر الفئة المستهدفة ويصل إليها؟ ما الذي يجب الانتباه إليه فيما يتعلق بالحسابات وتخطيط الميزانية؟ هل هناك سر وراء نجاح مبيعات الكتب على الإنترنت؟ وكيف تبني استراتيجية التسويق الفعّالة ؟ووفقا لأي معايير يمكن اختيار كُتب لناشرين ومؤلفين أجانب؟ وكيف يتم بيع حقوق الترجمة للخارج؟ وكيف تقنع دور نشر أجنبية بالحصول على كتب ناطقة بالعربية؟ما الدور الذي يؤديه المترجمون والمترجمات المختصون بالترجمة الأدبية؟ وأخيرا :ما هي نوعية المبادرات الملهمة التي نشأت في قطاع صناعة الكتب والنشر خلال فترة وباء (كورونا)؟ وكيف تم بناء شبكات عالمية لتجاوز الجائحة في مجال النشر ؟

- وكل هذه الأسئلة وأكثر ستكون مجالات للنقاش الموسع خلال سلسلة الفعّاليات التي يقدمها برنامج "القاهرة.. الأمل يبدأ "

يشارك في تنظيم البرنامج كل من معهد جوته الثقافي الألماني بالقاهرة ومعرض فرانكفورت للكتاب واتحاد الناشرين ومبادرة أصوات عربية واتحاد الناشرين المصريين، وذلك بدعم من وزارة الخارجية الألمانية.