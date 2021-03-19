افتتاح 8 مساجد جديدة في كفر الشيخ بتكلفة حوالي 17 مليونا و500 ألف جنيه.. صور

افتتح الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والشيخ عطا بسيوني مدير عام الدعوة، ومديرو إدارات الأوقاف ،8 مساجد جديدة تم تجهيزها بالجهود الذاتية.





يأتي هذا بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.





وقال محافظ كفر الشيخ، إنه تم افتتاح مسجد الحفير بقرية 7 التابعة لمركز الحامول، ويقع المسجد على مساحة 669 مترًا بتكلفة 3 ملايين و105 ألف جنيه، ومسجد الرحمة بقرية الفتح التابعة لمركز مطوبس، على مساحة 154 مترًا، بتكلفة 770 ألف جنيه.





وأضاف، كما تم افتتاح مسجد أحمد سلامة بقرية العباسية التابعة لمركز الرياض، يقع على مساحة 208.26 مترًا ،بتكلفة مليون و41 ألفًا و300 جنيه.





وتابع، تم افتتاح مسجد فتح الله سيد أحمد بعزبة السقا بالرياض شرق، على مساحة 259.57 مترًا ، بتكلفة مليون و297 ألفًا و850 جنيه، ومسجد الدوار الكبير بعزبة الدوار التابعة لقرية السحايت بمركز الحامول، على مساحة 450 مترًا بتكلفة 2 مليون و250 ألف جنيه.





وأشار إلى افتتاح مسجد الشيخة صالحة- بعزبة سلام التابعة لمركز مطوبس، يقع على مساحة 830 مترًا بتكلفة 4 ملايين و150 ألف جنيه، ومسجد حسين وهبة راغب بقرية محي بك بمركز دسوق،على مساحة 360 مترًا ،بتكلفة مليون و800 ألف جنيه ،ومسجد الرحمة بقرية المرابعين التابعة لمركز كفر الشيخ، ويقع المسجد على مساحة 750 مترًا ،بتكلفة 3 ملايين و200 ألف جنيه.





قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ تم افتتاح 8 مساجد بالجهود الذاتية بقرى المحافظة، مؤكدا أن مصر تهتم ببناء وإعمار المساجد بالعزب والقرى والمدن، وسيتم افتتاح عدد آخر من المساجد ما بين إحلال وتجديد ومساجد جديدة بقرى المحافظة خلال الأسابيع المقبلة.



