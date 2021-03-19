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حوادث

ضبط 108 طرب حشيش بحوزة عنصرين إجراميين بالإسكندرية والإسماعيلية

الجمعة 19/مارس/2021 - 01:46 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى، الأمن العام) وبمشاركة مديريتى أمن (الإسكندرية ، الإسماعيلية) من رصد نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول) بحوزة (عنصر إجرامى) وذلك فى كمين أعد خصيصًا لضبطه بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بمحافظة الإسكندرية.
    
و ضبط ( 48 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4,800 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول) بحوزة (عنصر إجرامى) وذلك فى كمين أعد خصيصًا لضبطه بدائرة مركز شرطة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية.

 وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.
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