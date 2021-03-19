ضبط 108 طرب حشيش بحوزة عنصرين إجراميين بالإسكندرية والإسماعيلية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى، الأمن العام) وبمشاركة مديريتى أمن (الإسكندرية ، الإسماعيلية) من رصد نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم.





عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول) بحوزة (عنصر إجرامى) وذلك فى كمين أعد خصيصًا لضبطه بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بمحافظة الإسكندرية.

و ضبط ( 48 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4,800 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول) بحوزة (عنصر إجرامى) وذلك فى كمين أعد خصيصًا لضبطه بدائرة مركز شرطة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية.





وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



