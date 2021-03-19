نشرة المرأة والصحة.. للرجال.. 3 أطعمة خارقة يجب تناولها بعد سن الـ 40.. وأعراض التهاب السحايا عند الأطفال





تغير الخصائص الغذائية والمتطلبات الغذائية عندما يتقدم الناس في العمر، وتصبح العناصر الغذائية مثل فيتامين د والبروتينات والكالسيوم وفيتامين ب 12 مهمة للرجال والنساء عند بلوغهم سن الأربعين أو أكثر لأن هذه العناصر الغذائية قد تساعد في الحفاظ على وظائفهم البدنية والمعرفية في وقت لاحق من الحياة.





تحدث متلازمة ضغط العصب غالبا بسبب الإصابات المتكررة، في مكان العمل وتنتج عن الحركات المتكررة المتعلقة بواجبات وظيفتك، على سبيل المثال ، يمكن أن يؤدي التمدد المفرط للمعصم أثناء الكتابة على لوحة المفاتيح أو استخدام الماوس أو العزف على البيانو إلى متلازمة النفق الرسغي.





اكتسب الموز الأحمر شعبية كبيرة هذه الأيام بسبب قيمته الغذائية العالية مقارنة بالموز الأصفر والأخضر، وتشير الدراسات إلى أن الموز الأحمر يتفوق على أنواع الموز الأخرى ، حيث يحتوي الموز السابق على بيتا كاروتين وفيتامين سي أعلى من الموز العادي





التهاب السحايا عند الأطفال هو التهاب الأغشية (السحايا) المحيطة بالدماغ والحبل الشوكي، و أغلب الحالات في الولايات المتحدة تنتج عن عدوى فيروسية، ولكن العدوى البكتيرية والطفيلية والفطرية هي مسببات أخرى





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