ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

جامدين ومفيش إلا احنا.. حسن شاكوش يتألق في إطلالة جديدة

الجمعة 19/مارس/2021 - 07:17 م
حسن شاكوش
حسن شاكوش
Advertisements
محمد بدران

شارك مطرب المهرجانات حسن شاكوش جمهوره ومتابعيه صورة جديدة له عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". 


وظهر حسن شاكوش، خلال إحدى حفلاته، مرتديا جاكيت باللون الذهبي مفتوح، وعلق عليها "جامدين ومفيش الا احنا 💪🥰" ونال إعجاب الجمهور وانهالت عليه التعليقات.

وحقق مهرجان "ادلعي ياموزة" لـ حسن شاكوش وعمر كمال نجاحا كبير جدًا، وجاءت الاغنية في الترتيب رقم 4 بالتريند بعد طرحها عبر القناه الرسمية على "اليوتيوب".


تقول كلمات الأغنية: "احنا جينا نعمل.. دوشه وقلبان كا العاده  .. يلا كله يرقص .. علي مزيكت السعاده.. مهما غيبنا احنا .. ابطال الساحه ياساده .. رقم واحد ديما  .. وانتم اصوات كدابة".


شبح شبح شبح .. احنا اللي خطفنا اللقطه.. شوح شوح شوح .. النمره بتاعتك ساقطه .. اسمي ديما لامع  .. وسابقكوو بالف محطه.. يعني انت لو كوكب .. ف انا هفضل فيها مجره" أغنية "ادلعي ياموزة" كلمات غباشي و اسلام المصري، والحان اسلام ساسو.


Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول ظهور للأمير هاري بعد بث مقابلته المثيرة للجدل مع أوبرا وينفري.. شاهد

أرخص 5 سيارات مستعملة في مصر .. صور

طريقة تحضير شوربة الجزر بالكاري .. خطوة بخطوة