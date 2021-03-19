ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

احذر.. غرامة 100 جنيه عقوبة الامتناع عن تداول العملات الورقية الرسمية في المواصلات العامة

الجمعة 19/مارس/2021 - 07:12 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
Advertisements
أميرة خلف
على مدار الأيام القليلة الماضية، شهد الشارع المصري حالة من المناوشات والمنازعات بين المواطنين وبعضهم البعض،  بسبب امتناع عدد كبير من الأشخاص عن تداول بعض من فئات العملات الورقية الرسمية ، لا سيما فى المواصلات العامة.

وواجه المواطنون فى  الآونة الأخيرة صعوبة بالغة في تداول تلك العملات الورقية أثناء معاملاتهم المالية على مدار اليوم، تحديدًا في وسائل النقل الخاصة، إلى جانب أسواق السلع الغذائية،  ومحال البقالة،  والمخابز ، ومحال الملابس ومحال الخضروات ، والفاكهة.

و لعل السبب فى ازدياد حدة هذه المشكلة ، يرجع إلى الاعتقاد الخاطئ من جانب أعداد غفيرة من المواطنين أن هذه العملات تم إلغاء التعامل بها من قبل الدولة مثلما هو الحال بالعملات الورقية الأقل مثل الـ ( 5 قروش – 10 قروش – 20 قرش ) ، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق.

ولم يغفل القانون المصري عن هذا الأمر ، بل وضع عقوبة لدحر تلك المعتقدات الخاطئة، وتوقيع غرامة على كل من يمتنع عن تداول عملات بلده ، حيث نصت المادة(  377) على أن :" يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

(1) من ألقى في الطريق بغير احتياط أشياء من شأنها جرح المارين أو تلويثهم إذا سقطت عليهم.

(2) من أهمل في تنظيف أو إصلاح المداخن أو الأفران أو المعامل التي تستعمل فيها النار.

(3) من كان موكلًا بالتحفظ على مجنون في حالة هياج فأطلقه أو كان موكلًا بحيوان من الحيوانات المؤذية أو المفترسة فأفلته.

(4) من حرض كلبًا واثبًا على مار أو مقتفيًا أثره أو لم يرده عنه إذا كان الكلب في حفظه ولو لم يتسبب عن ذلك أذى ولا ضرر.

(5) من ألهب بغير إذن صواريخ أو نحوها في الجهات التي يمكن أن ينشأ عن إلهابها فيها إتلاف أو أخطار.

(6) من أطلق في داخل المدن أو القرى سلاحًا ناريًا أو ألهب فيها أعيرة نارية أو مواد أخرى مفرقعة.

(7) من امتنع أو أهمل في أداء أعمال مصلحة أو بذل مساعدة وكان قادرًا عليها عند طلب ذلك من جهة الاقتضاء في حالة حصول حادث أو هياج أو غرق أو فيضان أو حريق أو نحو ذلك وكذا في حالة قطع الطريق أو النهب أو التلبس بجريمة أو حالة تنفيذ أمر أو حكم قضائي.

(8) من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.

(9) من وقعت منه مشاجرة أو تعد أو إيذاء خفيف ولم يحصل ضرب وجرح.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد.. التزام المواطنين بارتداء الكمامة في الأماكن العامة

عنفه والده لخروجه بدون إذن.. مراهق يقتل 6 من عائلته رميا بالرصاص

تصل لـ 50 ألف.. تغليظ الغرامات فى مشروع قانون المرور الجديد

الغذاء والدواء السعودية تصدر تحذيرا شديد اللهجة للجميع

الجنيه المصري تحت تهديد التجار .. صرف العملة الورقية بنصف ثمن العملة المعدنية بكفر الدوار

بعد تصديق الرئيس عليه.. 50 ألف جنيه غرامة على سيارات النقل المخالفة فى قانون المرور الجديد

ترشيحاتنا

من داخل الجيم.. دينا الشربيني تثير إنستجرام بفيديو أثناء التمرين

لدينا خطة لتطعيم جميع المصريين.. الصحة: 464 ألف مواطن سجلوا لتلقي لقاح كورونا

مصر تدين استهداف مصفاة تكرير البترول السعودية: ندعم المملكة ضد الإرهاب

بعد الهجوم الإرهابي.. بيان عاجل من الخارجية الأردنية بشأن السعودية

النائب رامي جلال يعلن إصابته بفيروس كورونا للمرة الثانية

صدام ناري بين ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول ظهور للأمير هاري بعد بث مقابلته المثيرة للجدل مع أوبرا وينفري.. شاهد

أرخص 5 سيارات مستعملة في مصر .. صور

طريقة تحضير شوربة الجزر بالكاري .. خطوة بخطوة