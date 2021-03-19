بدء تنفيذ مسار بديل لمنطقة النقب في الوادى الجديد بتكلفة 125 مليون جنيه

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد عن بدء تنفيذ مشروع إنشاء مسار بديل لمنطقة النقب من الكيلو 60 إلى الكيلو 70 بطريق الخارجة أسيوط، والذى تبلغ تكلفته 125 مليون جنيه، وينفذ على مرحلتين، لتقليل المسافة بمنحنيات أقل خطورة وأمنه للحد من الحوادث بالمنطقة والتيسير على المترددين على الطريق، و إسهامه فى دفع عجلة التنمية الشاملة على أرض المحافظة.





وأضاف المحافظ، أنه يجري أيضا إنشاء طبقة الأساس بطريق المجمع الطبى بمدينة موط بالداخلة ضمن خطة الرصف المعتمدة للمركز والتى تبلغ تكلفتها 30 مليون جنيه، وتشمل عدد من الطرق بنطاق المركز، وكذلك تنفيذ أعمال الحفر بخطة الرصف ورفع الكفاءة لعدد من الطرق والشوارع الرئيسية بمركز بلاط والتى تبلع تكلفتها 10 ملايين جنيه، وذلك ضمن جهود المحافظة لرصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية بمدن وقرى المراكز.

اقرا ايضا:

وفي ذات السياق صدق اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، على فتح تخصصين جديدين بمدارس التعليم الثانوي الفني وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير التعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل والحفاظ على التراث الواحاتي.





وأوضح الدكتور سمير النيلى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، في بيان صحفي له ، أنه تقرر فتح تخصص سكرتاية طبية بمدارس التعليم التجارى لتدريب الطلاب عمليًا على الأعمال الإدارية داخل المؤسسات الطبية، وتخصص مشغولات يدوية وصوفية بمدارس الفنية لصقل مهارات الطلاب في مجال صناعة السجاد والكليم للحفاظ على تراث المحافظة.





من ناحية أخرى وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بإعداد خطة عمل شهرية لسير العمل بمشروع مجمع المصالح الحكومية المميكن والذي يجري تنفيذه شمال مدينة الخارجة لمتابعة الخطة الزمنية للانتهاء من المشروع في التوقيتات المحددة.





جاء ذلك خلال تفقده للعمل ومتابعة معدلات التنفيذ، يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز والمهندس عادل عمر مدير عام الإسكان بالمحافظة.





جدير بالذكر، أن المشروع يقام على مساحة ١٠١ فدان، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإقامة مجمع حكومي مميكن مجهز بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل أسرع وأفضل في جميع المجالات.



