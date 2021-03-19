وزير قطاع الأعمال: نوفر جميع الإمكانات للشركات الحكومية لمنافسة القطاع الخاص

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن المشهد الاقتصادي مَلِيء بالتحديات والإيجابيات، لافتا أن النبية التحتية شهدت طفرة غير مسبوقة حيث تم إضافات طاقة هائلة من الطاقة الكهربية مما ساهمت في دفع تقدم القطاع الصناعي، بالإضافة إلى تطوير شبكة الطرق والكباري.
وأضاف الدكتور هشام توفيق خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، استقرار السياسية النقدية وكافة المؤشرات الاقتصادية في وقت العالم كله يتعرض لاهتزاز، كل هذه العوامل ساهمت في قوة الاقتصاد وإعادة هيبة الدولة وعدم تأثرها بالجائحة العالمية.
وتابع وزير قطاع الأعمال العام، التنظيم الفائق والإدارة الجيدة يساهمان في استنهاض المنتج المصري، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى لتوفير جميع الآليات لمنافسة القطاع الخاص بقوة والنهوض بأداء الشركات والحفاظ على المال العام.
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