ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير قطاع الأعمال: نوفر جميع الإمكانات للشركات الحكومية لمنافسة القطاع الخاص

الجمعة 19/مارس/2021 - 08:59 م
صدى البلد
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن المشهد الاقتصادي مَلِيء بالتحديات والإيجابيات، لافتا أن النبية التحتية شهدت طفرة غير مسبوقة حيث تم إضافات طاقة هائلة من الطاقة الكهربية مما ساهمت  في دفع تقدم القطاع الصناعي، بالإضافة إلى تطوير شبكة الطرق والكباري. 

وأضاف الدكتور هشام توفيق خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، استقرار السياسية النقدية وكافة المؤشرات الاقتصادية في وقت العالم كله يتعرض لاهتزاز، كل هذه العوامل ساهمت في قوة الاقتصاد وإعادة هيبة الدولة وعدم تأثرها بالجائحة العالمية. 

وتابع وزير قطاع الأعمال العام، التنظيم الفائق والإدارة الجيدة يساهمان في استنهاض المنتج المصري، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى لتوفير جميع الآليات لمنافسة القطاع الخاص بقوة والنهوض بأداء الشركات والحفاظ على المال العام.
https://www.youtube.com/watch?v=fxv0nvaplqk
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

هشام توفيق: تطوير 51 شركة أغلبها غزل ونسيج .. فيديو

هشام توفيق: الحكومة حاولت الإصلاح كثيرا قبل قرار تصفية شركة الحديد والصلب..فيديو

وزير قطاع الأعمال: ثمار إصلاح قطاع التأمين بدأت في الخروج للنور.. فيديو

وزير قطاع الأعمال: طرح 25% من أسهم مصر لتأمينات الحياة في البورصة.. فيديو

وزير قطاع الأعمال يكشف آليات تطوير صناعة الدواء في مصر.. فيديو

ترشيحاتنا

خلال يوم.. الكويت تسجل رقما قياسيا جديدا في إصابات كورونا

شاب يضرب والدته لإرضاء زوجته.. فيديو

سلعوة تثير الرعب بالمنوفية.. والطب البيطري يرد | صور

ظهور حيوان غريب في المنوفية.. والطب البيطري يحذر الأهالي

خطأ فادح.. إحالة مخرج وفريق عمل بث صلاة الجمعة إلى التحقيق

الحل العسكري.. هاني رسلان يحذر من الملء الثاني لسد النهضة الاثيوبي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند .. أجمل إطلالات تكشف عن أنوثة نانسي عجرم

أغربها الجبن.. تعرف على أبرز الأطعمة للحفاظ على صحة الفم

تسريب تصميم لوسيد جرافيتي SUV الكهربائية .. صور