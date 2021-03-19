وزير قطاع الأعمال: نوفر جميع الإمكانات للشركات الحكومية لمنافسة القطاع الخاص

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن المشهد الاقتصادي مَلِيء بالتحديات والإيجابيات، لافتا أن النبية التحتية شهدت طفرة غير مسبوقة حيث تم إضافات طاقة هائلة من الطاقة الكهربية مما ساهمت في دفع تقدم القطاع الصناعي، بالإضافة إلى تطوير شبكة الطرق والكباري.





وأضاف الدكتور هشام توفيق خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، استقرار السياسية النقدية وكافة المؤشرات الاقتصادية في وقت العالم كله يتعرض لاهتزاز، كل هذه العوامل ساهمت في قوة الاقتصاد وإعادة هيبة الدولة وعدم تأثرها بالجائحة العالمية.





وتابع وزير قطاع الأعمال العام، التنظيم الفائق والإدارة الجيدة يساهمان في استنهاض المنتج المصري، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى لتوفير جميع الآليات لمنافسة القطاع الخاص بقوة والنهوض بأداء الشركات والحفاظ على المال العام.