يضم 134 ناشرا.. رئيس الهيئة العامة للكتاب يكشف تفاصيل عن معرض إسكندرية.. فيديو

قال هيثم الحاج على، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن معرض اسكندرية كان متوقف عن الأنشطة بأمر من مصطفى مدبولى ولكن ،وزيرة الثقافة أمرت بإعادة الأنشطة مرة أخرى وتوسيع الرقعة القرائية ضمن منظومة العدالة الثقافية فى مصر.





أوضح هيثم الحاج على، خلال مداخلته الهاتفية فى برنامج "المساء مع قصواء "المذاع على فضائية ten ، أن معرض الكتاب فى الإسكتدرية هو ثانى أكبر معرض للكتاب فى مصر بعد معرض القاهرة الدولى ، متابعًا أن هذا المعرض سيضم 134 ناشر على مساحة 3 آلاف مترمع الإلتزام الحازم بالإجراءات الاحترازية.

أضاف هيثم الحاج على، أن المعرض سيكون مفتوح فى الهواء ودورة الدخول ستكون 600 فرد، منوهًا إلى أن هناك جهتين خارج مصر قرروا المشاركة فى المعرض وهو هيئة الشارع للكتاب ومشروع كلمة أبوظبى وهذه أول مرة من نوعها.

أكد هيثم الحاج على، أن معرض فيصل الرمضانى سيتم عمله فى ميعاده من كل عام وجميع الكتاب التى ستكون موجودة قبل إصدار 2016 فقط وسعر الكتب فيه لن تزيد عن 20 جنيه ، لافتًا ان يتم العمل الآن على معرض فيصل وتحديد الناشرين وإجراءات إفتتاحه.