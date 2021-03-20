فوائد تناول الشاى

أظهرت بعض الدراسات فوائد الشاى ؛ حيث هناك دراسة أجرتها جامعة نيوكاسل البريطانية تفيد بأن شرب 5 أكواب من الشاي يوميًا يحسن التركيز وأوقات رد الفعل لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 85 عامًا كما أظهروا مهارات “نفسية حركية” أفضل بما في ذلك سرعة رد الفعل.



ووفقا لتقرير لصحيفة “ديلى ميل البريطانية” في الدراسة، تبين أن شاربي الشاي الذين يتناولون أكثر من 5 أكواب في اليوم؛ أكثر تركيزًا واهتمامًا مستمرًا، وأظهروا أيضًا مهارات نفسية حركية أفضل، تلك التي تربط الدماغ بالحركة.

ومن فوائد الشاى..

التقليل من مخاطر الإصابة بمرض التروية القلبية.

تخفيض خطر الإصابة بأمراض القلب الإقفارية.

تقلل من أمراض الشرايين التاجية مثل؛ النوبات القلبية.

واكتشف الباحثون أن الاستهلاك اليومي من 9 جرامات من الشاي الأسود، أدى إلى انخفاض كبير من عوامل الخطر القلبية الوعائية، بما في ذلك مستويات الدهون الثلاثية، وسكر الجلوكوز في الدم.

يساعد في مكافحة السرطان

قد يرتبط استهلاك الشاي الأسود مع الحد من أنواع معينة من السرطان، حيث يعتبر مصدرًا رئيسيًا للفلافونويد (Flavonoid) المعززة للصحة مثل؛ كاتشين (Catechin)، وأبيكتشن (Epicatechin)، وكايمبفيرول (Kaempferol)، ومايسترين (Myricetin).



وكشفت دراسة أن زيادة تناول الفلافونويد الموجود في الشاي الأسود يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، في مراحله المتقدمة.

يساعد على تقليل مخاطر مرض السكري

هناك علاقة بين استهلاك الشاي الأسود ومرض السكري من نوع 2، حيث تم اكتشاف في دراسة ما أن الأشخاص الذين تناولوا الشاي الأسود على المدى الطويل بمستوى معتدل أي ما يقارب 1-2 كوب في اليوم الواحد، قد تكون لديهم فرصة أقل للإصابة بهذا النوع من الأمراض بنسبة لا تقل عن 70%.

يحمي من السكتات القلبية

كشفت دراسة أن شرب الشاي الأسود أو الأخضر يوميًا قد يمنع السكتة الدماغية الإقفارية، حيث وجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يتناولون ما يعادل 3 أكواب من الشاي الأسود يقلل من خطر الإصابة بالسكتات بنسبة 21%.

يخفف من اضطراب المعدة

إذا كنت تعاني من اضطراب في المعدة والإسهال، فقد يكون كوب واحد من الشاي الأسود هو الحل، فالتانين الموجودة فيه لها تأثير قابض على بطانة الأمعاء، والتي يمكن أن تساعد في تهدئة الالتهاب فيها، أما إذا كنت تعاني من الجفاف، يمكنك اختيار الشاي الأسود منزوع الكافيين.

وللحصول على الفائدة المطلوبة، يفضل عدم شربه مع أطعمة تحتوي على الكالسيوم لأنها تقلل من امتصاصه في الجسم.

يقلل من الكولسترول

حتى تتعرف على فوائد الشاي الأسود في التقليل من الكولسترول، عليك التفريق بين نوعين من الكولسترول في الجسم وهما:

بروتين دهني عالي الكثافة (HDL): وهو جيد للجسم، لأنه ينقل الكولسترول من الخلايا إلى الكبد.

بروتين دهني منخفض الكثافة (LDL): يعتبر هو السيئ، لأنه ينقل الكوليسترول إلى الخلايا في جميع أنحاء الجسم، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تسرب داخل الجدران الداخلية للأوعية الدموية، والذي يحدث مضاعفات مثل؛ فشل القلب والسكتة الدماغية.

وتبعًا لذلك، وجدت بعض الدراسات أن تناول الشاي قد يساعد في تقليل الكولسترول الضار، بنسبة 11%، وتخفيض احتمالية الإصابة بأمراض القلب والسمنة.

مضاد للجراثيم

الشاي الأسود ليس مجرد مشروب لذيذ، بل يمتلك قوة مضادة للجراثيم ومضادة للأكسدة.

وفي هذا السياق، أظهرت الأبحاث أن مركبات الفينول (phenolic) والتانينات (Tannins) فيه تساعد في القضاء بعض أنواع البكتيريا، وتعزيز نمو البكتيريا الجيدة وتثبيط نمو البكتيريا السيئة، مثل؛ السالمونيلا.

و من فوائد الشاى الأخضر..

يخفض مستوى الكولسترول في الدم لأن تأثيراته المضادة للأكسدة تمنع تأكسد الكولسترول الضار في الشرايين أي المحافظة على الخلايا من المواد المدمرة.



يساعد الشاي الأخضر في تخفيض ضغط الدم، ويحمي من الإصابة بمرض السكري.

يكافح الأورام السرطانية إذ يمنع نمو الأوعية الدموية التي تغذي هذه الأورام وتساعدها على البقاء والنمو.

يعمل على خفض ضغط الدم المرتفع وذلك لأنه يؤدي لاسترخاء العضلات الملساء المتحكمة في درجة قبض الشرايين.

يحافظ على سيولة الدم ويقاوم حدوث الجلطات.

الشاي الأخضر يمكن أن يساعد في التخلص من الوزن الزائد.

الشاي الأخضر يساعد على انتظام حركة الأمعاء، ويقي من الإمساك.

يزيد من كفاءة الجهاز المناعي.

يحتوي الشاي على نسبة جيدة من معدن الفلورين المعروف بمفعوله المقاوم لتسوس الأسنان.

يقتل الميكروبات الضارة بالفم.

مرض الزهايمر والشلل الرعاش: الشاي الاخضر يساهم في تأخير التدهور الناتج عن هذين المرضين، وأظهرت الدراسات التي أجريت على الفئران أن الشاي الأخضر يحمي خلايا الدماغ من الموت واستعادة خلايا المخ التالفة.