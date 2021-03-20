بإطلالة شتوية.. شاهد أحدث ظهور لـ غادة عبد الرازق برفقة زوجها

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق صورة جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .





وتألقت غادة عبد الرازق بإطلالة شتوية جذابة برفقة زوجها.





وحازت الصورة على إعجاب الكثير وجاءت التعليقات كالآتي:

حلوين اوي، ربنا يحميكوا، تجننوا.





وأكدت النجمة غاده عبد الرازق في تصريح لصدى البلد، أن شيرين عبد الوهاب هى من ستغني تتر مسلسلها الجديد "لحم غزال" التى ستخوض به السباق الرمضاني المقبل.









وتعتبر هذه المرّة الثانية التي تغني فيها شيرين عبد الوهاب في مسلسل تقوم ببطولته غادة عبد الرازق، إذ غنّت شيرين عام ٢٠١٣ بموسم دراما، أغنية “مشاعر” لمسلسل “حكاية حياة” من كلمات أحمد مرزوق وألحان محمد رحيم، وتوزيع أحمد إبراهيم، وحققت وقتها نجاحا كبيرا.





مسلسل "لحم غزال" تدور أحداثه في قالب إجتماعي، والعمل بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، عمرو عبدالجليل، شريف الدسوقي، يوسف وائل نور، عارفة عبد الرسول، مي سليم، رحاب الجمل، بسنت شوقي، ومن تأليف إياد إبراهيم ومن إخراج محمد أسامة.