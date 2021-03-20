أخبار التوك شو.. وزيرة الصحة : داخلين على تحورات لـ كورونا.. وإلهام شاهين تكشف عن سبب طلاقها

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا الهامة، نستعرض أبرز الأخبار فيما يلي:





بدأ الإعلامي عمرو أديب، حلقته اليوم من برنامجه الحكاية، والمذاع عبر شاشة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، بتعبيرات غريبة ظهرت على وجهه .





وخلال تقديمه مقدمة الحلقة، قال :"عايز ابدا الحلقة بطريقة مختلفة وعايز اعمل كده، وكده بوشي، وبصراحة انا مبسوط اوي انهاردة وحاسس بسعادة مختلفة انهاردة".



وزيرة الصحة تحذر: داخلين على تحورات لـ كورونا.. ورمضان كان ذروة الأولى

حذرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، من التراخي في الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم التصافح والسلام باليد بعد تلقى لقاح فيروس كورونا المستجد.





علماء يكتشفون فيروس جديدا مشابها لـ كورونا.. فيديو

قال الدكتور هاني سوريال، استاذ الطب الاكلينيكي، أنه تم اكتشاف فيروس جديد يشبه فيروس كورونا بنسبة 94.5، موضحا أن الخفافيش هي أيضا المسببة للفيروس.

واضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج التاسعة المذاع على الفضائية، أن البعض قال إن الفيروس الجديد محور تحور لفيروس كورونا، منوها أنه يعتقد أنه نوع جديد مختلف أن كورونا فيروس. وأضافت هالة زايد، في مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، المذاع عبر شاشة ام بي سي مصر، اليوم الجمعة: "داخلين على تحورات لفيروس كورونا المستجد، وعلينا اخذ اللقاح والالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم التصافح والسلام باليد".



كان في أوضة سهير رمزي.. إلهام شاهين تكشف عن سبب طلاقها

حلت الفنانة إلهام شاهين، ضيفة علي الإعلامية وفاء الكيلاني مقدمة برنامج السيرة والمذاع عبر قناة " دي ام سي"، للحديث عن ذكرياتها وبداية دخولها عالم الفن.





نهاية مارس.. آخر موعد للتصالح.. والحكومة تناقش مسودة اشتراطات البناء..فيديو

كشف الإعلامى "محمد على خير"، أن آخر مارس الجاري هو آخر موعد حددته الحكومة للتصالح فى مخالفات البناء.





اتقوا الله.. دعاء فاروق تعلق على الاحتفال بعيد الأم.. فيديو

علقت الإعلامية دعاء فاروق، على دعوة عدم الاحتفال بعيد الأم، قائله: "من أول ما بدأت الخليقة لغاية ما كلنا هنموت الناس بتموت وإحنا كأمهات مش مخلدين".

وأضافت "فاروق"، خلال استضافتها ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "مش علشان فيه ناس ماتت نوقف الاحتفال بالأمهات الموجودين"، متابعه: "فيه ناس بتقول اتقوا الله أنتوا مش حاسين بالناس اللي أمهم توفت.. أقولهم الأمهات اللي موجودين دلوقتي مش مخلدين". أوضح الإعلامى "محمد على خير"، خلال برنامجه "المصرى أفندى المذاع على فضائية "المحور"،أنه تم مد فترة التصالح أكثر من مرة ولكن أعلنت بشكل نهائى أن نهاية مارس أخر موعد ، مضيفًا أن الحكومة أعلنت الاشتراطات الخاصة بالبناء الجديد. وروت إلهام شاهين سبب طلاقها في زواجها الاول، قائلة:"كنت متزوجة من الدكتور عادل حسني وكان يمتلك شركة سياحة وكان يسعي دوما لإخراجي من الفن ويقولي عاوزك تكوني ست بيت فوجئت بعدها انه ينتج الأفلام".



4 أبحاث مصرية للكشف عن كورونا تبهر الصحة العالمية.. فيديو

كشفت الدكتورة وردة محمد شعبان، مدرس في معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا، عن تقديمها بحثًا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، اعتمادا على الذكاء الاصطناعي.





أول لقاح مصري ضد كورونا.. 27 باحثا يسابقون الزمن لإنتاج كوفيفاكس

أشاد الإعلامي أحمد فايق، بالباحثين المصريين البالغ عددهم 27 باحثا قائمين علي إنتاج اللقاح المصري "كوفيفاكس" لمواجهة فيروس كورونا.

وقال فايق خلال تقديمه برنامج "مصر تستطيع" عبر قناة "دي ام سي": "فريق علمي كبير من المركز القومي للبحوث يعكف ليل نهار لإنتاج لقاح مصري لتكون مصر أول دولة في الشرق الأوسط تجري تجارب سريرية للقاح كورونا، خلال إسبوعين من الآن. وقالت شعبان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع" والمذاع عبر قناة "دي إم سي"،:" هذه التقنية تتضمن أعلى نسبة دقة للكشف عن فيروس كورونا، بنسبة تصل لـ 99%، وهي أعلي من الـ pcr".