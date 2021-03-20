أحبك يا رفيقي .. ريهام سعيد توجه رسالة رومانسية لزوجها

نشرت الإعلامية ريهام سعيد صورة جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت ريهام برفقة زوجها وعلقت قائلة: لقد ذهبنا من خلال الكثير ولكننا نجحنا في ذلك. 5 سنوات و 100 أخرى لنذهب أحبك يا رفيقي.
وسبق أن أعربت الإعلامية ريهام سعيد عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققه برنامج صبايا الخير في الفترة الأخيرة.
وقالت في تصريح لـ صدى البلد: "الحمد لله البرنامج يسير بخطوات ثابته وكل حلقه تزداد نسبة مشاهدته عن ما قبلها.. والحلقات القادمة ستحمل مفاجآت عديدة".
يذكر أن برنامج صبايا الخير يذاع أيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء من كل أسبوع على قناة النهار في التاسعه والنصف مساء.