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أخبار العالم

95 ألفا و308 إصابات كورونا نشطة في الأردن

السبت 20/مارس/2021 - 09:19 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أظهر موقع "وورد ميتر" المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد اصابات كورونا النشطة في الأردن إلى 95 ألفا و308 حالات، حتى صباح السبت.

ووفق الموقع العالمي توفي 5701 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 74 حالة وفاة الجمعة.

وبلغ عدد الاصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 521 ألفا و461 حالة، وفق بيانات وزارة الصحة، ما يضع الأردن في المرتبة 36 عالميا بعدد الاصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 420 ألفا و888 حالة.

عالميا بلغ اجمالي الاصابات حول العالم 122 مليونا و914 الفا و612 حالة، شفي منها 99 مليونا و61 ألفا و285 حالة.
أظهر موقع "وورد ميتر" المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد اصابات كورونا النشطة في الأردن إلى 95 ألفا و308 حالات، حتى صباح السبت.

ووفق الموقع العالمي توفي 5701 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 74 حالة وفاة الجمعة.

وبلغ عدد الاصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 521 ألفا و461 حالة، وفق بيانات وزارة الصحة، ما يضع الأردن في المرتبة 36 عالميا بعدد الاصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 420 ألفا و888 حالة.

عالميا بلغ اجمالي الاصابات حول العالم 122 مليونا و914 الفا و612 حالة، شفي منها 99 مليونا و61 ألفا و285 حالة.
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