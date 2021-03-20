علامة تجارية عالمية لمنتجات السيدات البدويات في محافظة جنوب سيناء

وقعت المهندسة ايناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء عقد التسويق الإلكتروني الأول بالمحافظة لتسويق منتجات السيدات البدويات بمدن المحافظة مع شركة أمازون العالمية ممثلة في شركة سوق دوت كوم في مصر.





جاء التوقيع عقب دراسة التحديات التي تواجه السيدات البدويات لتسويق منتجاتهن والعراقيل التي تواجههن خلال السفر والتنقل للمشاركة بالمعارض المختلفة داخليا وخارجيا، مع السعي لتحويل منتجات محافظة جنوب سيناء لماركة عالمية تقتحم الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يعد عامل جذب هام لمحافظة جنوب سيناء على المستوى الإقتصادي والسياحي.. وذلك في ضوء توجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتحويل المحافظة لتصبح ذات طبيعة رقمية عالمية.

وأقامت المهندسة ايناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء العديد من ورش العمل التنسيقية مع السيدات البدويات بمدن المحافظة لتحديد المنتجات التراثية ذات الخصوصية بمحافظة جنوب سيناء، ومن ثم إنشاء علامة تجارية عالمية مسجلة لها والتي تم الاتفاق أن تكون ( تجلي) وهي العلامة التي تم تسجيلها في جهاز تنمية التجارة الداخلية وحصولها على ختم جودة والتي تم عرضها علي الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح معرض تراثنا بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.

من جانبه قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن تحويل محافظة جنوب سيناء إلى محافظة رقمية عالمية في قائمة أولويات عمل المحافظة الفترة القادمة لزيادة مكانتها الاقتصادية والسياحية عالميا، لافتا إلى أن المحافظة تقوم بعدد من الإجراءات والسياسات الرقمية الحديثة يتمثل أبرزها في إنشاء منصات عالمية رقمية للترويج للمحافظة ومقاصدها السياحية بطريقة حديثة تتماشى مع طبيعة العصر، وتعمل على مخاطبة الجماهير المستهدفة بطريقة رقمية حديثة، ويأتي اتفاق ترويج المنتجات التراثية البدوية بصورة الكترونية خطوة جديدة في إطار التحول الرقمي بالمحافظة.

وأضافت المهندسة ايناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء أن إبرام العقد التسويقي بين السيدة سليمة جبلي من أبناء قبيلة الجبلية بمدينة سانت كاترين (ممثلة عن السيدات البدويات) وشركة سوق دوت كوم إحدى شركات أمازون في عيد المرأة المصرية يمثل تمكين اقتصادي للمرأة البدوية بسيناء وتكريم لقدرة المرأة البدوية على تحويل التحديات لفرص بالإضافة إلى ضمان الحفاظ على التراث البدوي الأصيل واستمرارية الحرف اليدوية وضمان استدامتها محليا لتصبح سفيرة عالميا للسوق المصري بشكل عام ومحافظة جنوب سيناء بشكل خاص.

من جانبها قالت منى الجزار مدير قسم المشتريات بشركة سوق دوت كوم، إحدى شركات أمازون العالمية، والتى وقعت الاتفاقية مع ممثلى شركة تجلى ان هذه الاتفاقية تساهم في دعم الصناعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وأن شركة أمازون العالمية وممثلها في مصر شركة سوق دوت كوم تثمن روح المبادرة في الأعمال الصغيرة والمتوسطة وأن الشركة ستقوم بتنفيذ ما يلزم للعمل على دعم مسيرة النجاح في ذلك الإطار.

من جانبها علقت داليا سيف مدير السياسات العامة بالشركة أن الشراكة مع بدويات محافظة جنوب سيناء تأتي في إطار سعي شركة سوق دوت كوم إلى توظيف الوسائل التكنولوجية والرقمية لدعم الصناعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية لدعم هذه الفئة وتعزيز مفهوم التحول الرقمي".





وأضافت أنه سيتم دعم الصناعات اليدوية وتعزيز إمكاناتها من خلال التسويق الإلكتروني والترويج لها على موقع سوق دوت كوم للتجارة الإلكترونية، مشيرة إلى الدور الهام الذي تقوم به المنصات الإلكترونية وهو ما يساعد على تسريع وتيرة التحول الرقمي.



