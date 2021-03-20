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منوعات

فنلندا المركز الأول.. ترتيب الدول في اليوم العالمي للسعادة 2021

السبت 20/مارس/2021 - 02:01 م
اليوم العالمي للسعادة
اليوم العالمي للسعادة
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يارا زكريا
يحتفل العالم اليوم 20 مارس 2021 باليوم العالمي للسعادة والذي اعتمدته الأمم المتحدة في دورتها 66 من كل عام اعترافًا بأهمية السعادة والتي تساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر، وتوفير الرفاهية لجميع الشعوب.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة «الديلي ميل» البريطانية صنف تقرير السعادة العالمي فنلندا بأسعد دولة في العالم  للعام الرابع على التوالي بسبب  
أنماط الحياة الصحية، والتضامن الاجتماعي المكفول لعدد سكانها البالغ 5.5 مليون نسمة. 

وتلا فنلندا في المركزين الثاني والثالث، أيسلندا والدنمارك، بينما احتلت السويد المرتبة السادسة، والنرويج المرتبة الثامنة، وتراجعت المملكة المتحدة خمسة مراكز إلى المرتبة 18 بعد عام من الاضطرابات وجاءت زيمبابوي في المرتبة الأخيرة.  

ووجد الباحثون أن خمس سكان بريطانيا عانوا باستمرار من تدهور الصحة العقلية خلال الأشهر الستة الأولى من الأزمة، والفتيات الأكثر تضررا ، في حين شهدت النساء اللائي يبلغن من العمر 65 عامًا أو أكثر تدهورًا مستمرًا في صحتهن العقلية.

وفي الوقت نفسه، قفزت الصين من المرتبة 69 إلى المرتبة 52 بعد أن أصبحت الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي تمتع 2020 بالنمو الاقتصادي على الرغم متحديًا ظهور كورونا لأول مرة في ووهان.

وفيما يلي نستعرض ترتيب الدول الكامل للسعادة عام 2021 والصادر من قبل  شبكة حلول التنمية المستدامة التي تدعمها الأمم المتحدة ومركز التنمية المستدامة في جامعة كولومبيا: 

1. فنلندا
2. آيسلندا
3. الدنمارك
4. سويسرا
5. هولندا
6. السويد
7. ألمانيا
8. النرويج
9. نيوزيلندا
10. النمسا
11. إسرائيل
12. استراليا
13. أيرلندا
14. الولايات المتحدة
15. كندا
16. جمهورية التشيك
17. بلجيكا
18. المملكة المتحدة
19. تايوان
20. فرنسا
21. المملكة العربية السعودية
22- سلوفاكيا
23- كرواتيا
24- إسبانيا
25- إيطاليا
26- سلوفينيا
27- الإمارات العربية المتحدة
28- إستونيا
29- ليتوانيا
30- أوروغواي
31- كوسوفو
32- قبرص
33- قيرغيزستان
34- لاتفيا
35- البحرين
36- كازاخستان
37- مالطا
38- شيلي
39- بولندا
40- اليابان
41- البرازيل
42- صربيا
43- هنغاريا
44- موريشيوس
45- منغوليا
46- المكسيك
47- الأرجنتين
48- تايلند
49- مولدوفا
50- كوريا الجنوبية
51- اليونان
52- الصين (باستثناء هونغ كونغ)
53- البرتغال
54- الجبل الأسود
55- كولومبيا
56- بلغاريا
57- بوليفيا
58- البوسنة والهرسك
59- نيجيريا
60- روسيا
61- السلفادور
62- طاجيكستان
63- ألبانيا
64- إكوادور
65- غانا
66- هونغ كونغ
67- لاوس
68- بنغلاديش
69- أوكرانيا
70- ساحل العاج
71- الكاميرون
72- الجمهورية الدومينيكية
73- جورجيا
74- الفلبين
75- مقدونيا الشمالية
76- جنوب أفريقيا
77- إيران
78- تركيا
79- زامبيا
80- المغرب
81- العراق
82- تونس
83- أوغندا
84- فنزويلا
85- إثيوبيا
86- كينيا
87- مصر
88- ناميبيا
89- ميانمار
90- بنن
91- كمبوديا
92- الهند
93- الأردن
94- تنزانيا
95- زمبابوي


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