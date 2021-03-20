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فن

بحبه بجد .. داليا مصطفى توجه رسالة لـ أحمد رزق

السبت 20/مارس/2021 - 01:37 م
داليا مصطفي و أحمد
داليا مصطفي و أحمد رزق
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ندى فكري
نشرت الفنانة داليا مصطفى، صورة جديدة لها مع الفنان احمد رزق، وذلك عبر  حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام " .

وعلقت داليا مصطفى على الصورة قائلة " بحبه بجد .. أخويا العسل ".

يذكر أن  داليا مصطفي تشارك في  مسلسل "فى يوم وليلة" اللذي يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم إلا وهم النجم أحمد رزق، داليا مصطفي، أيتن عامر، صلاح عبد الله، نضال الشافعي، ولاء الشريف، محمد جمعة، محمد مهران وآخرين ، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل.

وشاركت داليا مصطفى مؤخرًا في بطولة مسلسل "حواديت الشانزليزيه" مع عدد من النجوم.

مسلسل "حواديت الشانزليزيه" بطولة كل من ‏إياد نصار، وإدوارد، ومي سليم، وإنجي المقدم، وهاجر الشرنوبي، ومنة جلال، وعزوز عادل.
بحبه بجد .. داليا مصطفى توجه رسالة لـ أحمد رزق
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