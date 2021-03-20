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أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يهدد بتجميد صادرات لقاح أسترازينيكا

السبت 20/مارس/2021 - 05:04 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يهدد بتجميد صادرات لقاح أسترازينيكا
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قسم الخارجي
هددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين،السبت، بوقف صادرات لقاحات أسترازينيكا إذا لم يتلق الاتحاد الأوروبي شحناته أولا، في تصعيد جديد للخلاف بشأن تأخر عمليات تسليم اللقاحات.

ذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية في مقابلة مع مجموعة فونك الإعلامية الألمانية "لدينا إمكانية حظر الصادرات المخطط لها".

وتابعت فون دير لاين "هذه رسالة إلى أسترازينيكا.. أوفوا بالجزء الخاص بكم من الصفقة تجاه أوروبا قبل أن تبدأوا في التسليم إلى دول أخرى".

وأوضحت خلال حوارها أن العقد المبرم بين الاتحاد الأوروبي وأسترازينيكا ينظم بوضوح كمية اللقاحات التي يحصل عليها الاتحاد الأوروبي من مصانعها داخل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

وأكملت المسؤولة الأوروبية "لم نحصل على أي شيء من البريطانيين بينما نسلم اللقاحات لهم"، موضحة أن أوروبا أرسلت تذكيرا رسميا لشركة أسترازينيكا بشأن هذا الأمر.

ويواجه لقاح "أسترازينيكا" مشاكل بسبب بطء عملية التوريد إلى بعض الدول، حيث من المفترض ان يسلم المختبر البريطاني السويدي في الربع الثاني من العام الجاري 70 مليون جرعة من لقاحه إلى أوروبا، وهو رقم أقل بكثير من 180 مليون جرعة تم التعهد بها في العقد الموقع مع الاتحاد الأوروبي.

وكانت دول أوروبية عدة أوقفت استخدام لقاح أسترازينيكا بشكل مؤقت، بعد تقارير عن جلطات دموية نادرة في المخ دفعت العلماء والحكومات إلى الإسراع بالبحث عن أي علاقة بين اللقاح والجلطات الدموية.

لكن عدد من تلك الدول بينها فرنسا وألمانيا استأنف التطعيم باستخدام اللقاح،  بعد تحقيق في تقارير الجلطات الدموية أجرته هيئة الرقابة على الأدوية في الاتحاد الأوروبي وخلص إلى أن فوائد اللقاح تفوق مخاطره.
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