أنغام تحتفل بعيد الأم بأغنية ودوني عند أمي .. فيديو

نشرت المطربة أنغام مقطع فيديو من اغنيتها الجديدة والتى تحمل اسم "ودوني عند أمي" وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الام.

وعلقت انغام على الفيديو : " حياتي وذكرياتي في تقاطيعها الجميلة".

أضافت: "شوفوا كليب أغنية ودوني عن أمي، حصريًا على قناة أنغام الرسمية على اليوتيوب".

يذكر ان أخر حفلات أنغام بمسرح مركز المناره بالتجمع الخامس يحضر حفل انغام بالشارقة 30% للجمهور حفاظًا على التباعد الأجتماعى والأجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.





على جانب أخر نفت أنغام اصابتها بكورونا من خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، وقالت الفنانة أنغام: "أنا لا أخرج من المنزل كثيرا"، وأكدت أن مديرة أعمالها وزوجها أصيبا بفيروس كورونا ولكنها لم تَرَهما أبدا بسبب ظروف كورونا والآن هما بخير وحالتهما الصحية جيدة.





وأضافت أنغام أن حالتها الصحية جيدة وليس لديها اعراض أو أي شيء، وتابعت: "وإذا حدث لي أي إصابة سوف أقول لأن الإصابة ليست عيبا".