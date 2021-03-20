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منوعات

أسعار زينة وفوانيس رمضان وأشكالها الجديدة لعام 2021

السبت 20/مارس/2021 - 06:10 م
صدى البلد
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سارة عبد الله - احمد بيسو
أيام قليلة تفصلنا على شهر رمضان الكريم، ويستعد الناس له بنشر البهجة والزينة في الشوارع والبيوت، كعادة موروثة، ولفتة جميلة اعتدنا رؤيتها، وبدأ التجار في جميع الأسواق عرض الزينات والفوانيس بأشكالها وأحجامها المختلفة. 

ورصدت عدسة صدى البلد أسعار زينة رمضان لعام ٢٠٢١، والتي في المجمل لم ترتفع عن السنة الماضية بشكل كبير، رغم تنوع الأشكال واستحداثها. 

وأوضح أحد تجار منطقة عين شمس، أن من ضمن الأشكال المميزة لهذا العام، هي ستارة الهلال والنجوم المتحركة، تتكون من ١٢ فرعا بأحجام مختلفة، طولها ٤ أمتار، ويتراوح سعرها بين ١١٠ جنيهات إلى ١٨٠ جنيها. 

وعن سعر حبل الزينة الذهبي المضيء، يتراوح بين ٥٠ جنيها إلى ٧٥ جنيها، حسب طوله، بينما حبل الفوانيس والنجوم سعره يتراوح بين ٤٠ جنيها الى ٥٠ جنيها

وفروع الكريستال المضيء تبدأ من ٢٠ جنيها إلى ٧٥ جنيها، تختلف حسب طوله، من المترين إلى ١٠ أمتار، وعن أسعار الفوانيس أشار أنها لم ترتفع عن العام الماضي، بل أنخفض سعرها من ٧٥ جنيها إلى٥٠ جنيها

وفيما يتعلق بإقبال الناس على الشراء، تابع أن حركة البيع والشراء جيدة عن العام الماضي الذي تأثر بسبب جائحة كورونا، وتزيد مع اقتراب الشهر الكريم، ويقبل الناس على شراء  فروع الكريستال وأحبال الزينة المضيئة بالألوان والفوانيس الخشبية.
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