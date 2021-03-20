لبنان يتسلم الشحنة السادسة من لقاح فايزر

أعلنت السلطات في لبنان، اليوم السبت، تسلم الشحنة السادسة من لقاحات "فايزر" المضاد لـ"كوفيد-19" بإجمالي نحو 54 ألف جرعة.





وبحسب بيانات وزارة الصحة، تسلم لبنان حتى الآن 224.640 جرعة من لقاح فايزر الأمريكي المضاد لفيروس كورونا.





وفي وقت سابق، أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حمد حسن، أن الوزارة توصلت إلى عقد جديد مع شركة فايزر يضمن الحصول على 750 ألف جرعة لقاح إضافية في شهري مايو ويونيو.



