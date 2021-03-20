تفاصيل حفل عمرو دياب بالعاصمة الإدارية | خاص

يشهد فندق الماسة بالعاصمة الإدارة الجديد حفلاً خاصاً للنجم عمرو دياب في إطلاق أحد أبراج شركة تطوير عقاري.
ويحضر الحفل نخبة من نجوم المجتمع والفن والرياضة، منهم الفنانة درة، الفنان خالد الصاوي، والفنان أحمد رزق، وغيرهم.
كان الهضبة عمرو دياب قد كشف مؤخرًا عن إصابته بفيروس كورونا العام الماضى، وذلك خلال فيديو من حفله الذى أحياه قبل أيام.
ونشره عبر حسابه على موقع "إنستجرام" وقال في الفيديو: احنا في السنة اللي فاتت اللي جت فيها كورونا، عملت أغنية، وغنتها المطربة ايرينا معايا في اليونان، وكان المفروض نصورها بس جالي كورونا، زيكم كلكم.. وما اعتقدش إن في حد فيكم مجالوش كورونا".