عدد الوفيات انخفض من 1800 لـ100 يوميا.. نتائج تلقى لقاح كورونا عالميا

كشف الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، عدد الأشخاص الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا على مستوى العالم.





وأوضح أستاذ اقتصاديات الصحة، فى مداخلة مع برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دى ام سي"، أن عدد الذين حصلوا على لقاح كورونا عالميا، 400 مليون شخص، وذلك فى ظل ترقب انتشار الموجة الثالثة للفيروس.





وأكد إسلام عنان، أن نتائج تلقي لقاح فيروس كورونا؛ إيجابية، فعلى سبيل المثال في إنجلترا، انخفض عدد الوفيات يوميا من 1800 شخص فى بداية يناير، إلى 100 فقط حاليا.



