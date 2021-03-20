ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عدد الوفيات انخفض من 1800 لـ100 يوميا.. نتائج تلقى لقاح كورونا عالميا

السبت 20/مارس/2021 - 06:20 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
Advertisements
أسامة علي
كشف الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، عدد الأشخاص الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا على مستوى العالم.

وأوضح أستاذ اقتصاديات الصحة، فى مداخلة مع برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دى ام سي"، أن عدد الذين حصلوا على لقاح كورونا عالميا، 400 مليون شخص، وذلك فى ظل ترقب انتشار الموجة الثالثة للفيروس.

وأكد إسلام عنان، أن نتائج تلقي لقاح فيروس كورونا؛ إيجابية، فعلى سبيل المثال في إنجلترا، انخفض عدد الوفيات يوميا من 1800 شخص فى بداية يناير، إلى  100 فقط حاليا.

وأشار إلى أن عملية التطعيم بلقاح كورونا في مصر بدأت منذ نحو شهر ونصف الشهر، وبدأت بالأطقم الطبية، وبعدها تم فتح باب التسجيل لكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، لافتا إلى أن متوسط عدد التسجيل اليومي عبر الموقع الإليكتروني، يصل إلى 20 ألف شخص.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أستاذ اقتصاديات الصحة: 3 لقاحات تتم دراستها و«سينوفارم» تم اعتماده

ما الذي تغير في مصر خلال الموجة الثانية لفيروس كورونا.. أستاذ اقتصاديات الصحة يجيب

أستاذ علم أوبئة: انتهاء وباء كورونا العام المقبل مشروط بهذا الأمر

سقوط الاقتصاد العالمي.. إسلام عنان يحذر من عدم العدالة في توزيع لقاح كورونا

سبب الإصابة بكورونا بعد تلقي اللقاح.. والصحة: التطعيم يوفر99% حماية من الفيروس

أخبار التوك شو.. موعد انتهاء الشتاء.. أضرار الإفراط في المشروبات المنبهة.. حقيقة احتواء الكونجستال على مواد مخدرة.. فيديو

ترشيحاتنا

شاهد.. لحظة اشتعال النيران في سيارة بالمهندسين

المريخ السوداني في ورطة.. تمرد 4 لاعبين قبل مواجهة الأهلي

الأم ضربتها والأب تركها 16 عاما.. علاقة نرمين الفقي مع والديها

بشرة خير للأهلي.. المريخ يقدم مستندات للكاف بشأن شكوى تلاعب سيمبا التنزاني

موعد سعر البنزين الجديد في مصر .. التدخل السابع خلال أيام وهذه كل التوقعات

قتلها وفشل في سرقتها.. تحقيقات موسعة مع قاتل مدرسة حدائق أكتوبر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

120 ألف تغريدة.. ضاحي خلفان في موقف محرج بسبب تويتر

تناول بذور السمسم يحميك من الإصابة بمرض خطير

بيجو تصدر موديل Roadtrip من طرازيها 3008 و5008