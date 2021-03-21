بسمة وهبة تتألق بإطلالة كلاسيك





تألقت بسمة وهبة في الصورة بإطلالة كلاسيك أنيقة، حيث ارتدت بنطلون باللون الأخضر مع سترة قطنية باللون الأبيض و نسقت معهما جاكيت بالوون الأخضر الذي لا يحمل أي تطريزات.





انتعلت بسمة وهبة حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأبيض، فيما ارتدت حقيبة يد صغيرة باللون الأحمر مما منحها مظهرا جذابا وإطلالة مواكبة لأحدث صيحات الموضة.





ومن الناحية الجمالية، أعتمدت بسمة على خصلات شعرها القصير المنسدله على كتفيها، فيما تزينت ببعض الإكسسوارات الأنيقة ووضعت مكياجا جذابت مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة.





حرصت بسمة وهبة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.