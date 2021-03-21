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الدولار يسجل 15.73 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 21-3-2021

الأحد 21/مارس/2021 - 08:55 ص
عملات أجنبية
عملات أجنبية
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شيرين عادل
استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد 21--3-2021  تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية والعربية.


سعر الدولار اليوم
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.73 جنيه للبيع، و15.63 جنيه للشراء.


سعر اليورو
سعر اليورو 18.77 جنيه للبيع و18.56 جنيه للشراء.


سعر الجنيه الإسترليني
سعر الجنيه الإسترليني 21.95 جنيه للبيع و21.61 جنيه للشراء.


سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى 4.19 جنيه للبيع و4.14 جنيه للشراء.


سعر الدينار الكويتى
سعر الدينار الكويتى 52.07 جنيه للبيع و48.97 جنيه للشراء.
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