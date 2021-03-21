باكستان تحظر قدوم مسافري 12 دولة

فرضت هيئة الطيران المدني الباكستانية قيودًا على دخول المسافرين من 12 دولة بعد ما ضربت البلاد موجة ثالثة من جائحة فيروس كورونا المستجدCovid-19 القاتل وفق ما ذكرت صحيفة خليج تايمز.





أصدرت الهيئة قائمة منقحة للبلدان المصنفة في درجات A و B و C.





وذكرت الصحيفة أن القواعد الجديدة ستصبح سارية من 23 مارس إلى 5 أبريل.





وقال إشعار صادر عن هيئة الطيران المدني إن انتشار فيروس كوفيد -19 في باكستان له عواقب فـ"سيكون هناك حظر كامل على السفر الوافد إلى باكستان من بلدان الفئة جيم ، بما في ذلك سحب الإعفاءات التي سبق منحها لحاملي جوازات السفر الباكستانية".





يمكن للمسافرين الدوليين من دول الفئة أ السفر إلى باكستان ولا يحتاجون إلى اختبار بي س آر اللازم لدخول البلاد.





تعتبر أستراليا وبوتان والصين وفيجي واليابان وكازاخستان ولاوس وموريتانيا ومنغوليا والمغرب وميانمار ونيبال ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية وسريلانكا وسنغافورة وترينيداد وتوباغو وطاجيكستان وفيتنام جزءًا من الفئة أ .





تم تصنيف بوتسوانا والبرازيل وكولومبيا وجزر القمر وغانا وكينيا وموزمبيق وبيرو ورواندا وجنوب إفريقيا وتنزانيا وزامبيا في الفئة ج.





تقع جميع البلدان غير المدرجة في الفئة A أو C في الفئة B. ويحتاج المسافرون من جميع هذه البلدان إلى اختبار PCR قبل بدء السفر لدخول باكستان ، ويجب ألا يزيد وقت عمل عن 72 ساعة.





وبلغ عدد حالات الإصابة بـ Covid-19 في باكستان 623135 حالة ، توفي منها 13799 حالة بالفيروس، كما ارتفع معدل الحالات الإيجابية من 2-3 في المائة إلى ما يقرب من 10 في المائة الأسبوع الماضي.