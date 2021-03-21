وزيرة الهجرة تفتتح المعسكر الـ 13 لـ اتكلم عربي مع أبناء المصريين في كاليفورنيا

افتتحت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فعاليات المعسكر الثالث عشر لمبادرة "اتكلم عربي" للأطفال المصريين المقيمين في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، عبر تطبيق "زووم"، وذلك بالتعاون مع شركة "ويل سبرنج" المتخصصة في إقامة وتنظيم المعسكرات.





حيث تناولت فعاليات المعسكر عرضًا لعدد من الأغاني التراثية المصرية وألعاب ومسابقات وأنشطة متنوعة، تستهدف تعريف الأطفال بوطنهم مصر وتراثها.





جاءت مشاركة السفيرة نبيلة مكرم، في إطار تنفيذ مبادرة "اتكلم عربي" التي أطلقتها وزارة الهجرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة حرب طمس الهوية لدى أبناء المصريين المقيمين بالخارج، والتي دخلت حيز التنفيذ رسميا في أكتوبر الماضي، وتم إطلاق أول معسكراتها بالنمسا وثانيها بالإمارات ثم كندا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والسويد، ثم السعودية، والكويت، ومملكة البحرين، وإنجلترا، وأستراليا، وفرنسا، وبلجيكا، وإيطاليا، وبولندا.





وخلال المعسكر، أشارت السفيرة نبيلة مكرم، إلى أن تنظيم هذه المعسكرات لأبنائنا بالخارج يهدف لتعريفهم بالعادات والتقاليد المصرية الأصيلة ودعوتهم للتمسك بهويتهم الوطنية وليس فقط التحدث باللغة العربية.





وأوضحت وزيرة الهجرة، أن المعسكر الثالث عشر بمشاركة أطفالنا في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية جاء لتشجيعهم على التحدث باللغة العربية، مؤكدة أن أبناءنا بالخارج هما سفراء لمصر في الدول التي يقيمون بها، موجهة حديثها للأطفال المشاركين قائلة: "وأنت صغير يمكن أن تكون سفيرا لوطنك مصر، لأن المصري جدع ويعطي نموذج جيد لمصر والمصريين".





كما تناول اللقاء الحديث عن شجاعة وبطولات الجيش والشرطة وحكمة القيادة السياسية في مصر، وكذا بطولات الشعب المصري في مواجهة التحديات، والوقوف أمام من يريد النيل من وطننا دون خوف، وفي هذا الصدد أكد الأطفال المشاركين أن "الشعب المصري قوي وشجاع وعظيم"، والجندي المصري "شجاع وقوي ويحمي الوطن".





وأشارت السفيرة نبيلة مكرم، أن الشعب المصري عظيم وشجاع وأن المصريين بالخارج مصر بلدهم في قلوبهم، ولدينا جيش قوي وشرطة قوية ومصريين بجانب بعض وكيان واحد للدفاع عن مصر.





وطالبت السفيرة نبيلة مكرم الأطفال المشاركين بالاحتفال بعيد الأم اليوم، وتقديم التهنئة لأمهاتهم وفقا للعادات والتقاليد المصرية في يوم 21 مارس، وفي هذا الصدد وجه الأطفال المشاركين رسالة إلى أمهاتهم قائلين: "بحبك يا ماما، شكرا يا ماما على كل اللي بتعمليه معايا".





وتحدثت السفيرة نبيلة مكرم حول منصب وزيرة الهجرة قائلة إن مهمتها التواصل مع المصريين بالخارج بكافة فئاتهم لتلبية رغباتهم، تنفيذًا لتكليفات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تضم 8 وزيرات وهذا رقم جيد جدًا لتمثيل المرأة في الحكومة، وإعطائها الفرصة للعمل وتولي المناصب التنفيذية والتشريعية في البرلمان أيضًا، مؤكدة أن الصورة السيئة التي تم الترويج لها عن السيدات في مصر غير صحيحة.





وأخذت السفيرة نبيلة مكرم تتحدث مع الأطفال وتتفاعل معهم من خلال طرح بعض الأسئلة عليهم عن الأكلات المصرية التي يحبونها، وعن علم مصر وألوانه، والمقتنيات المصرية التي يملكونها في منازلهم، والعادات المصرية في شهر رمضان الكريم.





كما شارك في اللقاء الطفل ميسرة محمود مقلد -المصري المقيم في النمسا وسفير مبادرة "اتكلم عربي" في أوروبا- مقدما شرحًا عن المبادرة التي أطلقها في النمسا والتي بسببها حصل على جائزة شخصية العام هناك لمساعدته كبار السن والمرضى خلال فترة حظر التَجوال في فيينا بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المصري في الخارج معروف بمروءته ويقدم المساعدة لكل من يحتاج على حد سواء دون تمييز لأي سبب.





من جانبهم، قدم أولياء أمور الأطفال المشاركين في المعسكر الشكر للسفيرة نبيلة مكرم على فكرة مبادرة "اتكلم عربي"، معربين عن سعادتهم لمشاهدة أبنائهم يتحدثون باللغة العربية ويتعرفون على عادات وتقاليد وطنهم الأم.





واختتمت السفيرة نبيلة مكرم اللقاء معربة عن شكرها لأولياء الأمور لتحدثهم باللغة العربية لديهم ولحفاظهم على ولاء وانتماء أبنائهم لوطنهم مصر، وطالبتهم في النهاية بالحفاظ على التحدث باللغة العربية في المنزل للحفاظ على الهوية العربية والمصرية لدى أبنائهم، كما قاموا بترديد "تحيا جمهورية مصر العربية" والنشيد الوطني المصري.





وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن لكل الراغبين في متابعة أنشطة وفعاليات مبادرة "اتكلم عربي"، الدخول على الصفحة الرسمية للمبادرة على فيسبوك عبر الرابط التالي:

‏https://www.facebook.com/etkallem.arabi





ولمن يرغب في التفاعل بفيديوهات داعمة للمبادرة عبر منصة "تيك توك"، يمكن أن يشارك بهاشتاج (اتكلم عربي) على الرابط التالي:

‏https://vm.tiktok.com/ZStnuxhD/