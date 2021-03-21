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برلمان

المستشار فرج الدري يوجه التهنئة لـ محمد أبو العينين: أداؤه البرلماني متميز

الأحد 21/مارس/2021 - 03:05 م
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح
وجه المستشار فرج الدري عضو مجلس الشيوخ، التهنئة للنائب محمد أبو العينين لفوزة بمنصب وكيل مجلس النواب.

وقال  المستشار فرج الدري عضو مجلس الشيوخ  خلال الجلسة العامة اليوم، إن أداء النائب محمد أبو العينين البرلمانى متميز لسنوات عدة سواء فى الداخل أو الخارج جعله أهلًا لتولى هذا المنصب الرفيع.

ووجه المستشار فرج الدرى عضو مجلس الشيوخ، عددا من الرسائل الهامه خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قائلا: رسالتى الأولى، ​إلى الأم فى يوم عيدها ، فمهما أوتى المرء من بيان ، فلا يستطيع أن يوفيها حقها من التكريم ، ويكفيها فخرًا أن كرمها رب العالمين فى جميع كتبه السماوية.

وأضاف: رسالتى الثانية إلى  الرئيس عبدالفتاح السيسى وأقول له لا تسعفنى الكلمات التى أستطيع بها أن أوفيكم قدركم ، لما نالته المرأة فى عهدكم من تكريم وآخرها اليوم ، وأذكر منها ما تفضلتم به من توجيه لاستكمال حقها الدستورى بالتعيين فى مجلس الدولة والنيابة العامة ، حفظك الله وحفظ الله بك مصر والعروبة.

كما وجه المستشار فرج الدرى رسالته الثالثة إلى مجلس النواب، قائلا: أتوجه إليها بالتهنئة بأن أعتلى منصتها أحد حماة الدستور وسدنته،  المستشار الدكتور حنفى جبالى، وبذلك يكون البرلمان بغرفتيه في مأمن دستورى وتشريعي".
   
وأردف الدري: أكتمل العقد بتعيين المستشار أحمد مناع أمينا ً عاما على المجلس ، وهو الرجل الذى إذا ما ذكر ذكرت مكارم الأخلاق .

وأوضح النائب فرج الدرى أن رسالته الرابعة   إلى مجلس الحكماء ، بضرورة استبدال التصفيق بطيب الكبام قائلا: "الكلمة نور".
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