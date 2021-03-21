برلمانية عن تكليف السيسي بتوفير أكبر قدر من الأمان للمرأة في المواصلات: «خطوة تُحسب للرئيس»

أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقيام وزارة النقل بتوفير أكبر قدر من الأمان في وسائل المواصلات العامة، لإحكام أمن وسلامة المرأة في كافة المواصلات العامة والخاصة، ويأتي ذلك خلال احتفالية تكريم الأمهات المثالية والأم المصرية بمناسبة عيد الأم، قائلة إنها "خطوة تُحسب لإنجازات الرئيس".





وأوضحت عطوة، خلال البيان الصادر لها، أنه لا يمكن لأحد أن ينكر حجم المعاناة التي تتلقاه المرأة في وسائل المواصلات العامة من التحرش خلال السنوات الماضية، ولكن أختلف الوضع الأن حيث تم تقنيه بشكل كبير، وذلك نظرًا للجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية لحماية الفتيات في المواصلات.



