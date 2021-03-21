كورونا يواصل تفشيه في إيران وهذه هي حصيلة الضحايا

أصيب ما يصل إلى 7260 شخصا بفيروس "COVID-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية في إيران، وفقًا لما ذكرته سيما السادات، المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية.









وفقًا للسادات لاري ، فقد توفي 73 شخصًا آخر بسبب فيروس كورونا خلال اليوم الماضي.









وأضافت السادات لاري أن حالة 3858 شخصا حرجة.









حتى الآن، تم إجراء أكثر من 12.1 مليون اختبار في إيران لتشخيص فيروس كورونا.









تواصل إيران مراقبة وضع فيروس كورونا في البلاد، وفقًا للتقارير الأخيرة من المسؤولين الإيرانيين، أصيب أكثر من 1.8 مليون شخص، وتوفي بالفعل 61797 شخصًا.













تواصل البلاد تطبيق تدابير صارمة لاحتواء المزيد من الانتشار.









وبحسب ما ورد، وصل المرض إلى إيران من قبل رجل أعمال من مدينة قم الإيرانية، سبق وأن ذهب في رحلة عمل إلى الصين، على الرغم من التحذيرات الرسمية، وتوفي الرجل في وقت لاحق بسبب المرض في العام الماضي.









أعلنت إيران عن أولى الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في 19 فبراير 2020.





بدأ تفشي المرض في مدينة ووهان الصينية - التي تعد مركزًا للنقل الدولي - في سوق السمك في أواخر ديسمبر 2019.









أعلنت منظمة الصحة العالمية (WHO) في 11 مارس العام الماضي أن COVID-19 جائحة دولية، و تزعم بعض المصادر أن تفشي فيروس كورونا بدأ في وقت مبكر من نوفمبر 2019.







