ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كورونا يواصل تفشيه في إيران وهذه هي حصيلة الضحايا

الأحد 21/مارس/2021 - 03:45 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
أصيب ما يصل إلى 7260 شخصا بفيروس "COVID-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية في إيران، وفقًا لما ذكرته سيما السادات، المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية.


وفقًا للسادات لاري ، فقد توفي 73 شخصًا آخر بسبب فيروس كورونا خلال اليوم الماضي.


وأضافت السادات لاري أن حالة 3858 شخصا حرجة.


حتى الآن، تم إجراء أكثر من 12.1 مليون اختبار في إيران لتشخيص فيروس كورونا.


تواصل إيران مراقبة وضع فيروس كورونا في البلاد، وفقًا للتقارير الأخيرة من المسؤولين الإيرانيين، أصيب أكثر من 1.8 مليون شخص، وتوفي بالفعل 61797 شخصًا.



تواصل البلاد تطبيق تدابير صارمة لاحتواء المزيد من الانتشار.


 وبحسب ما ورد، وصل المرض إلى إيران من قبل رجل أعمال من مدينة قم الإيرانية، سبق وأن ذهب في رحلة عمل إلى الصين، على الرغم من التحذيرات الرسمية، وتوفي الرجل في وقت لاحق بسبب المرض في العام الماضي.


أعلنت إيران عن أولى الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في 19 فبراير 2020.

بدأ تفشي المرض في مدينة ووهان الصينية - التي تعد مركزًا للنقل الدولي - في سوق السمك في أواخر ديسمبر 2019.


أعلنت منظمة الصحة العالمية (WHO) في 11 مارس العام الماضي أن COVID-19 جائحة دولية، و تزعم بعض المصادر أن تفشي فيروس كورونا بدأ في وقت مبكر من نوفمبر 2019.


Advertisements
Advertisements

على رأسهم رمضان صبحي .. ننشر قائمة ضحايا رامز جلال فى الأهلى والزمالك وبيراميدز| خاص

عزل منفصل.. قرار جديد من البدري فى منتخب مصر بسبب مسحات كورونا

ممنوع الاقتراب والتصوير.. إجراء صارم من الجبلاية بشأن محمد صلاح

قبل شهر رمضان .. الرئيس السيسي يوجه رسالة تحذير للمواطنين "فيديو"

خليكي في المطبخ .. مي حلمي تهاجم زوجات اللاعبين بسبب منتخب مصر ..فيديو

أخبار الرياضة.. قرار عاجل بشأن موسيماني.. وبشرى لجماهير الزمالك

بعد التعاقد مع إيهاب جلال .. أول الراحلين عن الإسماعيلى رسميا

فعل بعد الوضوء يبطل الصلاة .. احترس منه

التعليم : نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2021 مطمئنة .. والطلاب استوعبوا النظام الجديد

لجان إلكترونية .. أول تعليق من أحمد شوبير على انضمام نجله للمنتخب الأوليمبي.. فيديو

وزير التعليم يتحدث عن والدته في عيد الأم : هي الجبل اللي ساندنا وإحنا بالنسبة لها لسة ماكبرناش

شرط صارم لتفادي استبعاد المنتخب الأوليمبي من أولمبياد طوكيو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسعار الجيل الجديد من هوندا سيتى فى مصر

أسعار سيارات تويوتا لاندكروزر الجديدة 2021 في السعودية

لا تغسل أسنانك بعد كل وجبة لهذا السبب