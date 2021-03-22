دعاء للأم المريضة.. ردده ليرزقها الله الشفاء والصحة

محل بحث الكثيريين، فالأم نعمة من الله - عز وجل- للإنسان، وعندما يصيبها أي مكروه يسارع الابن أوالابنة بالدعاء لها بأعية الشفاء العاجل من المرض أيًا كان ، فيرفع الله عنها هذا الابتلاء بالدعاء ، مع التوكل عليه - سبحانه- و الأخذ بالأسباب ، كما يعد الدعاء للمريض له أثر كبير شفائه ويعود على صاحبه بفوائد كثيرة، أبرزها تحصينه من أي شر أو سوء.

دعاء للأم بالشفاء ..

ادعية للام بالشفاء:



اللهم رب الناس اذهب الباس، واشفي أمي شفاءً لا يغادر سقمًا. اللهم إني أسألك بعظيم كرمك ولطفك أن تشفي امى وتعفو عنها. اللهم اشفي أمي وارزقها لذة الصحة والعافية، وتولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمي في رعايتك؛ فاشفها وأذهب عنها البأس والمرض، وأجعلها ممن يتمتعون بنعمة الصحة والعافية با الله. يا الله أنت الشافي لقد عجزنا عن مداوتها، وأنت بيدك الدواء، اشفها وأنظر لها بعينك التي لا تغفل.

يا الله يا ذا الجلال والإكرام أسألك بكرمك وفضلك أن تشفي أمي، وتخفف وجعها، فأنت بها أرحم يا أرحم الراحمين.

اللهم أنت الشافي المعافي، اشفي أمي شفاء لا يغادر سقمًا، وخفف عنها كل ما يؤلمها يا كريم.

اللهم ألبسها ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير أجلٍ يا أرحم الراحمين. ادعية للام بالشفاء العاجل: اللهم اقر أعيننا بشفاء أمي ، فإن البشر عاجزون عن مداوتها إلا بقدرتك، وأنت نعم المستجيبين.

اللهم ألبسها ثوب الصحةِ والعافيّة عاجلًا غير أجلًا يا مفرج الكرب يا مُجيب دعوة المضطرين.

اللهم إنك أعلم بحالها فألطف بها، اللهم اشفها، اللهم اشفها، اللهم اشفها.



اللهم اشفي أمي وانثر العافية في جسدها واسقها لذة الصحة واجعلها سالمة معفاة لا ضرر يمسها.



اللهم أني أسألك بصفاتك العلا وأسمائك الحسنى وأسألك برحمتك التي وسعت كل شئ أن تعف عنها وتشفها وتبارك لنا فيها.

اللهم أذهب عنها آلامها وأفراحها بحسن الثواب وجميل جزاء الصبر يا رحيم السموات والأرض.



اللهم اشفي أمُي شفاء لا يُغادِر سقمًا وأحميها وأحرصها وأرحمها وأرزقُها جنتِك من جميع أبوابها.

اللهم إنك أعلم بحالها فألطف بها، وأخبَرُ بمرضها فاشفها وأدرى بعلاجها فعجل بشفائها أمي.

ادعية للام بالشفاء من المرض:

اللهم اشفي أمي واغمرها بالصحة والعافية، اللهم أسعدني بشفائها يارب.

اللهم انت الشافي المعافي اشفي أمي شفاء لا يغادر سقما وخفف عنها كل ما يؤلمها يا كريم.

اللهم من علينا بالشفاء في القريب العاجل، و أجعل أمي ممن ألبسهما ثوب العافية.



اللهم صبر أمي على المرض واجعله تطهيرًا لها من الذنوب واعفو عنها بعفوك يا الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي أمي وجميع مرضى المسلمين. اللهم إنا ندعوك بظهر الغيب أن تمن على جميع المرضى بالشفاء.

اللهم اشفي المرضى و اشفيهم واشف مرضى المسلمين فأنت نعم المولى ونعم النصير ونعم المجيب.

يا رب أذهب عن كل مريض الكرب والبأس والحزن والضيق وخذ بيد كل مريض لطريق الشفاء والخير والفرج، اللهم أحرس كل مريض بعينك التي لا تنام.



