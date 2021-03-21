طالب يستغيث بسبب معاناته من شلل دماغي وكهرباء زائدة بالمخ

ارسل القارئ عمر إبراهيم عاشور شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد ويعاني من شلل دماغي وكهرباء زائدة بالمخ.









وقال عاشور انا طالب في الصف الأول الثانوي و أعاني من شلل دماغي Cerebral Palsy وكهرباء زائدة بالمخ وضعف وتقلص عضلي بالأطراف مع وجود حركات لا إرادية وضعف في الحركة وعدم إستقرار بالأعصاب منذ أن تم إصابتي بالصفرا بعد ولادتي بإسبوع ولم يتم تغيير الدم وإرتفعت نسبة الصفرا بالدم.





وطالب المسؤولين بضرورة دعمه بالدعم الكامل وبدل إنتقال لإنتقاله من محافظة الإسكندرية إلى القاهرة وضرورة توفير سكن مناسب بالقاهرة للإقامة والتعايش والمعالجة الطبية المكثفة والمتابعة داخل القاهرة للتواصل مع مقدم الشكوى 01224843048.









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