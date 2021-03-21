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أحمد موسى يشكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية على متابعة مناشدات وشكاوى المواطنين

الأحد 21/مارس/2021 - 08:04 م
احمد موسى
احمد موسى
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حمزة شعيب
قدم الإعلامي أحمد موسى، الشكر للمكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية لمتابعتهم مناشدات وشكاوى المواطنين.

وأعلن أحمد موسى، استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي للسيدة المصرية والدة الشهيد محمد عمرو طاهر بإطلاق اسمه علي شارع ومدرسة في محافظة السويس.

وتابع موسي خلال تقديمه برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"، "والدة البطل الشهيد ناشدت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي بتخليد اسم ابنها والاستجابة من الرئيس جاءت سريعة".

وطلبت إطلاق اسم ابنها الشهيد محمد على مدرسة لتخليد ذكراه حتى يعلم أهل محافظته مدى بطولته وما قدمه لمصر.

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