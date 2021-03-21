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توك شو

أحمد موسى يشكر محمود علم الدين: أعطى رسالة لكل متنمر

الأحد 21/مارس/2021 - 09:56 م
الدكتور محمود علم
الدكتور محمود علم الدين
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حمزة شعيب
قدم الإعلامي أحمد موسي، الشكر للدكتور محمود علم الدين أستاذ الإعلام والمتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، قائلا "أعطى رسالة لكل واحد بيتنمر من خلال ما كتبه في حقي".

وتابع أحمد موسي خلال تقديمه برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد": "محمود علم الدين له كل التقدير فهو استاذ  إعلام ويدرك ما يقول وليس متنمرا مثل الآخرين".

واردف:" علم الدين راعى في حديثه عني كل الأبعاد الإعلامية وهي نسب المشاهدة والبعد الاقتصادي الذي يتمثل في المعلنين".

وتابع: "أنا لو معنديش متابعين ومشاهدين بالملايين مكنتش خرجت على الشاشة كنت قعدت في البيت".
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