مصطفى قمر: أغاني المهرجانات انعكاس لحالة المجتمع

حل الفنان مصطفى قمر، ضيفا على الإعلامية "إيمان الحصري"، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي".





وعلق الفنان مصطفي قمر، على أغاني المهرجانات، قائلا: "الفن أما بيروح لحتة معينة يكون انعكاس للحالة الاجتماعية والاقتصادية الموجودة في المجتمع".





وأشار: "في حالة الحروب بنلاقي الأغنية الشعبية هي اللي بتسمع مع الناس"، موضحا ان "أغاني المهرجانات لطيفة ودمها خفيف، ولو فيها إسفاف هرفضها".





وكشف الفنان مصطفي قمر، تفاصيل المسلسل الذي سيشارك به في السباق الرمضاني "فارس بلا جواز".





وقال "قمر"،: "المسلسل اسمه فارس بلا جواز، وهو عبارة عن مسلسل كوميدي، يتناول اختيارات الشخص عند مرحلة الجواز"، موضحا: مسلسل لطيف جدا".



