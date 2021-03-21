حمد إبراهيم: الإسماعيلي يضم مجموعة مميزة من اللاعبين وسنعمل على الناحية النفسية

قال حمد ابراهيم المدرب العام لنادي الإسماعيلي أن الفريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبين في مختلف المراكز، لكنهم يحتاجون إلى إخراجهم من الحالة النفسية السيئة نظرًا لتراجع النتائج وتأزم موقف الفريق في ترتيب الدوري العام، وهو ما سنعمل عليه جديًا في الفترة الحالية.





وأضاف حمد في تصريحات لبرنامج "البريمـو" عبر قناة "Ten": لم نتردد لحظة في قبول تدريب الإسماعيلي نظرًا لمكانته الكبيرة في قلوب كل جمهور الكرة المصرية ، كما أن إيهاب جلال أحد أبناء الدراويش وجاء لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وإعادة الفريق إلى المكانة التي يستحقها.