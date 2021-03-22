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وزيرة التضامن : سداد ديون 50% من الغارمات المسجونات

الإثنين 22/مارس/2021 - 08:53 ص
وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
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هاجر إبراهيم
قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بحقوق النساء بشكل عام، سواء المرأة على مستوى قيادى أو فى المناطق العشوائية ونقلها لمناطق آمنة والمرأة الريفية، مشيرة إلى أن هناك انحيازا إيجابيا من قبل الدولة المصرية لتوفير الدعم والرعاية للمرأة.

وأضافت "نيفين القباج" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الهدف من برامج الفقر هو التنمية وتشمل الصحة والتعليم والتغذية،لافتة إلى أن وزارة التضامن الإجتماعي ضاعفت البرامج 3 مرات خلال العامين الماضيين وضاعفت التمويل المالى، حيث أن 76% منها موجه للنساء.

وتابعت أنه بالنسبة لبرنامج المسنين أو السيدات ذات الإعاقة أو الجمعيات الخاصة بمجال المرأة تقع تحت مظلة الوزارة، لافتة إلى أنه بمصر وصل العدد التقديرى للغارمات إلى حوالى 30%، حيث أنه بالبارحة تم الإعلان بالشراكة مع الجميعات عن تسديد 50% من هذا الرقم من أجل خروجهن من السجون والعودة إلى أسرهن.

وقالت إن حبس أي امرأة يعد تهديدا للأسرة كلها، حيث أنها تتغيب عن المنزل تماما وليس صحيا على الأطفال على الإطلاق، متابعة أن هناك 14.3 مليون فرد يستفيد من تكافل وكرامة.

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