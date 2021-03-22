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أخبار العالم

روسيا تطلق 38 قمرا صناعيا لعدة دول من بينها السعودية والإمارات وتونس

الإثنين 22/مارس/2021 - 10:25 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" أن صاروخ "سويوز 2.1a" انطلق صباح اليوم /الاثنين/ من قاعدة "بايكانور" وعلى متنه 38 قمرا صناعيا من 18 دولة، بينها ثلاث دول عربية. 
وذكرت قناة " روسيا اليوم " الإخبارية اليوم الاثنين أن من هذه الأقمار الصناعية تضم أقمارا لكل من تونس والسعودية والإمارات، بالإضافة إلى أقمار صناعية لألمانيا وكوريا الجنوبية واليابان وكندا والأرجنتين وإيطاليا وعدد من الدول الأخرى.
وكان من المقرر أن تتم عملية الإطلاق يوم السبت الماضي، إلا أن "روسكوسموس" قررت إرجاءها بسبب الظروف المناخية لضمان سلامة الأقمار الصناعية، وأنه من بين الأقمار الصناعية، التي حملها صاروخ "سويوز" الروسي، القمر الصناعي التونسي "تحدي واحد"، وهو أول قمر صناعي عربي وإفريقي مصنع بإمكانيات محلية بنسبة 100%، أشرف على صناعته مهندسون تونسيون في شركة "تالنات" المختصة في التكنولوجيا والبرمجيات والنظم الإلكترونية والأنشطة الهندسية.
سهى/م خ/ن ح ع/م م ب/ع م م
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