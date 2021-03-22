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تكنولوجيا

قبل إطلاقها بساعات.. وان بلس تعلن عن تقنيات خارقة بهواتف OnePlus 9

الإثنين 22/مارس/2021 - 01:03 م
وان بلس تعلن عدد
وان بلس تعلن عدد من التقنيات الخارقة لهواتف OnePlus 9
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ندى على
أعلنت شركة وان بلس الصينية، اليوم الإثنين، أنها ستطلق هواتفها OnePlus 9 بعدد من أحدث التقنيات فى أنظمة السوفت الوير فى هواتف الأندرويد حيث ستحتوى على أنظمة ColorOS و HydrogenOS ، كما أن الهواتف التى ستباع خارج الصين ستحتوى على OxygenOS . 

وبحسب موقع Gadgets 360 فإن الرئيس التنفيذى لشركة وان وان، Pete Lau بيت لو، أكد أن الهواتف ستأتى بأحدث أنظمة سوفت وير إلى جانب العديد من الميزات الخارقة الأخرى، مثل التقنيات التى سيأتى بها نظام الكاميرا. 
      
كما ستأتى هواتف  OnePlus 9يتبنى طرازى OnePlus 9 تقنية الشاشة الجديدة من نفس الشركة المصنعة، التي زودت شركة أوبو الصينية، بشاشات سلسلة Find X3، من نوع OLED بتقنيةLTPO  الموفرة للطاقة بشكل كبير مما يقلل من استهلاك البطارية.

وستنطلق هواتف OnePlus 9 مع تقنية DOL-HDR لتقديم تحسين كبير فى الإضائة والألوان ، وتركيز متعدد الاتجاهات كامل البكسل، وتصوير فيديو بتقنية HDR، مع عدسة حرة الشكل وكاميرا بانورامية بمجال رؤية 140 وتقنية T-lens للحصول على نتائج تركيز سريع على الكاميرا الأمامية.

وستأتى هواتف OnePlus 9 بشاشة قياس 6.55 بوصة وبدقة +Full HD ومعدل تحديث 90 هرتز فى الثانية، فيما سيأتى هاتف Pro 9OnePlus بشاشة قياس 6.8 بوصة، وبدقة +QHD، مع معدل تحديث 120 هرتز فى الثانية.

وستعمل هواتف OnePlus 9، بأحدث معالجات كوالكوم من نوع Snapdragon 888، والذي سيأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام تصل إلى 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت وكما ستعمل التشكيلة المنتظرة بنظام التشغيل Android 11 وشبكات اتصال Wi-Fi 6.

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