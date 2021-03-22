اعتماد نتيجة الابتدائية الأزهرية للفصل الدراسى الأول بشمال سيناء

اعتمد محمد عبدالعظيم عطية مدير عام المنطقة الأزهرية، للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب بمحافظة شمال سيناء، نتيجتى الشهادة الابتدائية الأزهرية بشمال سيناء ، اليوم الاثنين.





وأناب محمد عبدالرؤوف رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الابتدائية، و محمد النشار وكيل لجنة النظام والمراقبة للشهادة الابتدائية ، و عاطف المصرى مسئول الحاسب الالى بكنترول الشهادة الابتدائية لإنهاء اجراءات إعلان النتيجة.





وتم تسليم النتيجة الورقية إلى الإدارات التعليمية حتى يتثنى تسليمها الى المعاهد الابتدائية وإعلانها على لوحة الإعلانات بكل معهد.





كما إعلن موقع بوابة الأزهر الإلكترونية صباح اليوم رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية إلكترونيا، حيث من المقرر اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية وإعلانها غدا.





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