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فن

إصابة هنادي مهنا بـ فيروس كورونا

الإثنين 22/مارس/2021 - 04:11 م
هنادي مهنا
هنادي مهنا
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محمد نحلة
أعلنت الفنانة هنادي مهنا إصابتها بفيروس كورونا في منشور لها على حسابها بموقع فيسبوك. 

وكتبت هنادي مهنا "إيجابي تحليل كوفيد الحمد لله.. يوم لطيف للجميع، كما أعلنت عبر تطبيق إنستجرام دخولها الحجر الصحي. 

وتعاقدت هنادى مؤخرا على مسلسل  "كوكب الرجالة"، مع زوجها أحمد خالد صالح وهو العمل الذي سـ يعرض خارج السباق الرمضاني .

ويعد هذا التعاون هو الثاني بين هنادي وأحمد حيث شاركا الموسم الماضي في مسلسل "الفتوة " والذي حقق من خلاله نجاحا كبيرا .

مسلسل " كوكب الرجالة " بطولة أحمد خالد صالح وهنادي مهنا ومحمد سلام وشيري عادل وأحمد داوود وعلا رشدي، ومن المفترض أن يبدأ التصوير بعد موسم رمضان 2021، والمسلسل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج أحمد خالد أمين .

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